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Заместитель министра обороны России и члены Общественного совета открыли армейские игры

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Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и делегация Общественного совета при оборонном ведомстве приняли участие в открытии Международных армейских игр в столице Казахстана Нур-Султане, сообщает электронное периодическое издание "MK.ru". В мероприятии принял участие директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), руководитель комиссии Общественного совета по военному строительству и научным исследованиям в сфере безопасности. Руслан Пухов. Полный фотоотчет доступен по ссылке.

(с) "MK.ru" / Наталия Губернаторова

Церемония открытия армейской олимпиады - Международных армейских игр-2022 - состоялась в столице Казахстана Нур-Султане. Члены Общественного совета при Минобороны России обменялись опытом с казахстанскими коллегами из Республиканского общественного объединения "Ветераны Вооруженных сил" и рассказали, как помогают российским военным и их семьям решать бытовые вопросы, говорится в материале "MK.ru".

- Армейские международные игры - уникальная форма сотрудничества вооруженных сил разных государств, действенный способ повышения боевого мастерства и полевой выучки. Главная особенность состязаний в том, что свой профессионализм воины доказывают не на поле боя, а на соревновательных площадках, - сказал, напутствуя команды, министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков во время церемонии в Национальном университете обороны. Генерал сказал, что главным должны стать "обмен опытом и боевое братство участников соревнований".

(с) "MK.ru" / Наталия Губернаторова

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий, члена Общественного совета при Минобороны Руслана Пухова, Армейские игры-2022 показали, что Казахстан, несмотря на западное давление, остается дружественной для России страной.

- На Западе врут, что Россия угрожает Казахстану, - сказал Пухов. - Это, конечно же, абсолютная неправда. Казахстан - союзное и дружественное нам государство. А основная угроза для него - это внутренняя нестабильность, что вылилось в январские события этого года, когда ОДКБ во главе с Россией помогли эту ситуацию стабилизировать. Второй момент. Несмотря на то что общей границы с Афганистаном у Казахстана нет, все равно радикализация может прийти через другие сопредельные государства, и это также может угрожать Казахстану.

По словам Пухова, голос Казахстана как союзника России должен быть услышан.

- Россия, в отличие от Советского Союза, в значительной степени то ли утратила, то ли не приобрела культуры союзничества. Союзник - это государство со своими интересами, со своим взглядом на мир, и это нужно принимать во внимание. И неважно, сколько у тебя солдат: голос союзника должен быть услышан. И здесь нам тоже многому есть чему поучиться. Потому что у нас должно быть не только славное прошлое, неплохое настоящее, но и перспективное будущее.

Казахстан ценен тем, что он является нашим союзником, имеет хорошие отношения с Китаем. В том числе положение русскоязычного населения тут лучше, чем на Украине. Мы увидели в городе надписи на русском языке, на русском не запрещено говорить, хотя государственный язык тут казахский. На открытии игр слышали, как ведущая - девушка славянской наружности - вела программу на казахском, а ее коллеги-казахи - на русском. Мы можем это только приветствовать.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Казахстан
Китай
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Пухов Руслан
Фомин Александр
Проекты
АРМИ-20XX
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