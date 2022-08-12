На форуме "Армия-2022" представят геоинформационную систему Geoscar

Форум пройдет с 15 по 21 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. АО "Радиотехнический институт им. Академика А. Л. Минца" (РТИ) и ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет" (МарГУ) продемонстрируют геоинформационную веб-систему Geoscar на Международном военно-техническом форму "Армия-2022". Об этом сообщили в четверг журналистам в РТИ.

"АО "Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца" и ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет" представят на МВТФ "Армия-2022" геопортал Geosar. Геоинформационную веб-систему для отображения и обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)", - говорится в сообщении.

В институте отметили, что веб-система Geosar используется для отображения реальных и смоделированных данных радиолокационного зондирования Земли бортовыми радиолокаторами в режиме синтезирования апертуры антенны авиационного и космического базирования. Сам Геопортал разделен на три больших раздела отвечающие за определенные направления: Earth, Space и Thematic.

Отмечается, что Geoscar предоставляет обширный функционал по каждому направлению от просмотра трехмерных моделей местности на трехмерной сцене с привязкой к местности, визуализации положения в космическом пространстве более 2 500 активных космических аппаратов в реальном времени и на сутки вперед, до расчета и просмотра разностного вегетационного индекса NDVI и расчета, и просмотра индекса влажности.

Форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа. Мероприятия будут проводиться на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России.