Западные страны пообещали предоставить Украине 1,5 млрд евро на военные нужды

Брюссель. 11 августа. ИНТЕРФАКС - На конференции доноров для Украины, которая прошла в столице Дании Копенгагене, западные страны пообещали предоставить стране 1,5 млрд евро на военные нужды, сообщает в четверг Associated Press.

Деньги предназначены для производства вооружений на Украине, в том числе артиллерии и боеприпасов, развития и усиления подготовки украинских солдат и содействия усилиям Украины по разминированию территорий.

Сумма в 1,5 млрд евро включает в себя пожертвования от Великобритании, Дании и Норвегии, однако министр обороны Дании Мортен Бёдсков заявил, что она может увеличиться, так как "некоторым делегациям необходимо вернуться домой и заручиться поддержкой своих парламентов".

В свою очередь Исландия заявила, что окажет помощь в разминировании на Украине, "подготовив инструкторов", а Норвегия - что поможет тренировать украинских военных в Великобритании. Ранее об этом же сообщали Швеция и Финляндия.

Также в четверг Великобритания объявила, что направит на Украину больше реактивных систем залпового огня и управляемых ракет. Количество оружия не уточняется.