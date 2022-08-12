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ТАСС

США заявили о поддержке идеи создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: REUTERS/Alexander Ermochenko, архив

В Госдепе заявили, что вести бои близ атомной станции "опасно и безответственно"

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Власти США поддерживают идею создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на представителя Госдепа агентство Reuters.

"Ведение боев близ атомной станции - это опасно и безответственно. Мы продолжаем призывать Россию прекратить военные операции на территории украинских ядерных объектов или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над ними Украине. Мы также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС", - заявил чиновник.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности. Как подчеркнул Гутерриш, "объект не должен использоваться в качестве части какой-либо военной операции". Как полагает генсек ООН, "вместо этого необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района".

Как сообщалось ранее, в четверг днем Вооруженные силы Украины второй раз за день подвергли массированному обстрелу территорию Запорожской АЭС и город Энергодар. До этого российские системы ПВО отразили ночью и утром в четверг все попытки атак ВСУ ударными беспилотниками и тяжелой артиллерией на город Энергодар и АЭС.

С начала августа ВСУ как минимум пять раз пытались нанести удары по территории АЭС и Энергодару: 5 августа они трижды обстреляли район станции, 6 августа под обстрел попали санаторий ЗАЭС и водозабор в Энергодаре, 7 августа был нанесен еще один удар по АЭС, в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива. 

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