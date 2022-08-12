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ТАСС

Bloomberg: Германия планирует совместно с ЕК конференцию по восстановлению Украины осенью

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

По данным агентства, мероприятие пока планируется на 25 октября, но точная дата еще неизвестна

ТАСС, 11 августа. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует совместно с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен провести в октябре конференцию для выстраивания пути восстановления Украины. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, мероприятие пока планируется на 25 октября, однако точная дата еще неизвестна. Как отмечает Bloomberg, предстоящая конференция в Берлине будет в основном сосредоточена на том, каким образом лучше всего потратить "беспрецедентные суммы" на восстановление Украины.

По информации агентства, ФРГ ожидает, что страны ЕС к сентябрю выделят оставшиеся €8 млрд из обещанного пакета экстренной помощи в размере €9 млрд.

Ранее на пресс-конференции в Берлине Шольц заявил, что восстановление Украины потребует больших средств, чем "план Маршалла". 

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Страны
Германия
Украина
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Евросоюз
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