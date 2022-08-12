В Швеции не исключили, что будут производить оружие для Украины

Министр обороны Швеции Петер Хультквист ожидает, что конфликт будет длительным

СТОКГОЛЬМ, 11 августа. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Петер Хультквист не исключает, что королевство будет производить оружие для Украины.

"Этого я не исключаю, но пока рано говорить. Мы позитивно вовлечены во все три области [помощи Украине - обучение военных, разминирование и производство вооружений], но потом посмотрим, как все сложится", - сказал он в интервью телеканалу SVT, комментируя результаты донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022), которая прошла в четверг в столице Дании.

По словам шведского министра, Словакия, Польша и Чехия уже заявили, что могут помочь Украине с производством оружия.

"Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно поставлять напрямую на Украину, - прокомментировал Хультквист. - Мы ожидаем, что конфликт будет длительным, и поэтому считаем, что поставки, которые были осуществлены до сих пор, должны быть дополнены прямым производством".

Донорская конференция "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022) прошла в четверг в парламенте Дании. В ней принимали участие представители 26 стран. Организаторами выступили Великобритания, Дания и Украина. На конференции было объявлено о пожертвованиях в размере €1,5 млрд.