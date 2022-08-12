«Ростех» из-за гособоронзаказа запретил сотрудникам отпуска

С начала августа в госкорпорации «Ростех» действует внутренний приказ, по которому ключевым сотрудникам запрещено уходить в отпуска.

Это связано с необходимостью выполнять гособоронзаказ (ГОЗ), пишет РБК со ссылкой на источники.

Приказ касается большого числа предприятий, но не всей корпорации и относится в основном к топ-менеджерам. На долю госкорпорации приходится до 40 процентов от всего объема гособоронзаказа.

Ранее Минфин предложил освободить от НДС разработчиков программ военного назначения. Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь 2022-го, а в Госдуму — на февраль 2023 года.

В июне «Ростех» попал под американские санкции. По заявлению Вашингтона, большинство из попавших под санкции компаний «имеют решающее значение для оборонно-промышленной базы» России. В холдинг «Ростеха» входит более 800 организаций из разных отраслей.

США включили его в санкционный список «за деятельность в оборонном и связанном с ним военном секторах экономики» России. «Ростех» уже находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании, напомнили в Минфине.