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Французы представили пилотируемый дрон с турбореактивными двигателями

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Французы представили пилотируемый дрон с турбореактивными двигателями
Французы представили пилотируемый дрон с турбореактивными двигателями.
Источник изображения: Zapata / YouTube

Французская компания Zapata представила скоростной пилотируемый дрон с десятью турбореактивными двигателями. Также она показала запись летных испытаний, во время дрон не только летел по прямой, но и управляемо перевернулся. Расчетная максимальная скорость дрона составляет 250 километров в час, а грузоподъемность — 200 килограмм, отмечается на сайте Zapata.

В последние несколько лет десятки компаний в мире приступили к разработке аэротакси — мультикоптеров (как правило, электрических) рассчитанных на перевозку одного или более человек в автономном режиме в городе или недалеко от него. Не так давно стали появляться аппараты смежного класса, которые пока не получили отдельного названия, но условно их можно назвать пилотируемыми дронами. Это аппараты, рассчитанные на одного человека, в них используется открытый корпус и ручное управление, и чаще всего они предназначены не для спокойного передвижения, а для быстрых полетов и гонок. Среди таких проектов можно выделить разработки компаний Alauda Aeronautics, Jetson и Drone Champions AG, но последняя, судя по всему, свернула проект.

Zapata, известная своими реактивными ховербордами, представила похожий аппарат JetRacer с существенным отличием — в нем используются не винты, а турбореактивные двигатели. В целом дрон построен по похожей схеме: в центре располагается открытое кресло пилота с органами управления, а по четырем сторонам установлены блоки по два двигателя. Еще два двигателя расположены в центре по бокам, рядом с кабиной пилота.


Компания отмечает, что все двигатели имеют запасные блоки управления, а также что дрон сможет продолжить полет, даже если из строя вышло сразу два двигателя из десяти. Аппарат оснащен системой стабилизации и помощи при поворотах. Согласно расчетам, скорость JetRacer может достигать 250 километров в час, а максимальная высота составляет три километра.

Пока компания не достигала этих величин на практике, но уже испытала дрон пилотируемым полетом. Во время испытаний основатель компании Фрэнки Запата (Franky Zapata) показал как базовые маневры, такие как взлет, посадка горизонтальный полет и развороты, так и нетипичный для таких машин переворот на месте.

В качестве применений для дрона компания рассматривает как развлечения и демонстрационные полеты, так и военные применения, например, для перелета между кораблем и берегом.

Несмотря на то, что турбореактивные двигатели в дронах — редкость, это не первый аппарат с таким источником движения. В прошлом году мы рассказывали о сравнительно небольшом беспилотном дроне с четырьмя поворотными турбореактивными двигателями.

Григорий Копиев

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Страны
Франция
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