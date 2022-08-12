Первый из шести «кирпичиков» орбитального радиотелескопа собрали и показали публике

Инженеры Лаборатории космической динамики завершили производство первого микроспутника для проекта SunRISE. Шесть идентичных кубсатов форм-фактора 6U станут первым в истории научным инструментом из нескольких космических аппаратов. Они будут работать как единое целое и составят орбитальный радиотелескоп-интерферометр для наблюдения за солнечной погодой.

Лаборатория космической динамики (SDL) продемонстрировала готовый спутник SunRISE на недавно прошедшей пресс-конференции, сообщил портал SpaceNews. Благодаря первому аппарату серии инженеры отработали основные производственные процессы и провели ряд ключевых испытаний.

Дальнейшая работа должна пойти быстрее, так что оставшиеся пять спутников соберут до апреля 2023 года. Когда их запустят — вопрос отдельный. Миссия своеобразная и рассчитана на старт в качестве попутной полезной нагрузки. Подходящие по параметрам полеты ожидаются не ранее середины 2024-го.

Проект SunRISE расшифровывается как Sun Radio Interferometer Space Experiment — Космический эксперимент с солнечным радиоинтерферометром. Фактически это уменьшенный аналог наземных радиотелескопов, которые состоят из нескольких антенн. По плану шесть микроспутников SunRISE расположатся на 300 километров выше геостационарной орбиты (ГСО). Эта область называется орбитой или областью захоронения: туда уводятся работающие на ГСО аппараты по окончании срока службы, чтобы освободить место для новых. Выбор такой орбиты для SunRISE позволяет не заботиться о необходимости корректно выводить микроспутники из эксплуатации.

После 30 лет споров и дискуссий строительство самого большогоЛинии магнитного поля Солнца, наложенные на снимок космической обсерватории SDO Источник изображения: NASA

Сами кубсаты представляют собой небольшие коробки размерами 30 х 20 х 10 сантиметров (6U) с раскладными солнечными панелями и X-образными антеннами. Используемая платформа разработки компании Maxar обеспечивает возможности корректировки орбиты и точной ориентации в пространстве. После отделения от разгонного блока спутники разойдутся примерно на 10 километров друг от друга. Точно выдерживать заданное расстояние между аппаратами нет необходимости — главное, чтобы оно было известно на момент измерений.

Задача SunRISE — наблюдение за магнитосферой Солнца и явлениями космической погоды, которые по большей части и определяются процессами на нашем светиле. Предполагается, что полученные во время эксперимента данные позволят лучше предсказывать такие события, как коронарные выбросы массы, а также их влияние на Землю.

Одним из главных результатов SunRISE должна стать карта магнитного поля Солнца, простирающегося далеко за пределы звезды. По плану шесть микроспутников проработают год, но, возможно, миссию удастся продлить, если аппараты сохранят работоспособность.