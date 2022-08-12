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Авиация России

Первый заказчик самолёта «Байкал» будет из Сибирского федерального округа

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Байкал
«Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) и авиакомпания «КрасАвиа» подписали предварительный договор на поставку десяти лёгких многоцелевых самолётов «Байкал».
Источник изображения: УЗГА

«Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) и авиакомпания «КрасАвиа» подписали предварительный договор на поставку десяти лёгких многоцелевых самолётов «Байкал», сообщили в пресс-службе УЗГА. Поставки состоятся в период с 2025 по 2029 год.

Воздушные суда будут иметь возможность конвертации пассажирского салона в грузовую и грузопассажирскую версии. Для расширения условий эксплуатации будет предусмотрена установка лыжного шасси. Бортовое радиоэлектронное оборудование позволит выполнять полёты по приборам.

«КрасАвиа» планирует применять самолёты для регулярных полётов в удалённые и труднодоступные населённые пункты Красноярского края, а также для выполнения авиационных работ в интересах санитарной авиации и авиалесоохраны. Проект освоения эксплуатации ЛМС-901 «Байкал» в Красноярске предполагает создание сервисного центра, организацию технической поддержки и подготовки персонала на базе эксплуатанта.

Cертификация самолёта «Байкал» в базовой конфигурации должна быть завершена до конца 2023 года. Затем будут созданы вариант с расширенным составом авионики, позволяющим выполнять полёты по приборам, и модификация на амфибийном поплавковом шасси, обеспечивающая эксплуатацию и с земли, и с воды.

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