«Электромашина» впервые привезет на «Армию» боевой модуль системы «Прометей»

Научно-производственное объединение «Электромашина» концерна «Уралвагонзавод» примет участие в крупнейшем международном форуме «Армия-2022». Помимо своей традиционной военной продукции, предприятие впервые продемонстрирует на форуме боевой модуль системы «Прометей».

Продукция НПО «Электромашина» будет показана в выставочной зоне концерна «Уралвагонзавод», а также на стенде Челябинской области с 15 по 22 августа. На международном форуме предприятие представит сразу несколько своих изделий. Это традиционное электрооборудование для спецтехники – стартер-генератор СГ19, который служит для запуска дизельного двигателя и выработки электричества для обеспечения питания всей электроники на всех типах боевых машин. Также будет представлен комплект электропитания КЭП12, который разработан для повышения энерговооруженности гусеничных машин. Он предназначен для выработки электрической энергии в системах электроснабжения колесно-гусеничных машин, в частности для БМП-3, которая стоит на вооружении как в России, так и за рубежом.

Кроме того, НПО «Электромашина» традиционно представит боевой модуль «Охотник», который получил литеру «О1» еще в 2018 году и с тех пор получил развитие в нескольких модификациях для разных видов боевых машин. Например, одна из его модификаций – боевой модуль «Нарвал», который предназначен для разных типов судов, катеров, кораблей, судов на воздушной подушке, также будет представлен на «Армии». Боевой модуль сухопутного исполнения стабилизирован в двух плоскостях, морской – в трех плоскостях. Они оборудованы дистанционным управлением. Это дает возможность поражать цели в движении на расстоянии более 1 тысячи метров. Модуль имеет телевизионный прицел, который позволяет обнаружить цель на расстоянии 5 тысяч метров, и тепловизионный – до 2,5 тысяч метров. Кроме того, для разведки и наблюдения за противником в модуле применяется лазерный дальномер. При создании модификаций модуля учитывается вид боевой техники, на которой он будет применяться (сухопутный или морской). Например, в морском варианте нужно учитывать углы крена и воздействие морской воды.

Новинкой этого года от «Электромашины», также разработанной на основе первоначального варианта «Охотника», который дебютировал на «Армии» еще в 2018 году, станет система охраны периметра «Прометей» с боевыми модулями. «Прометей» создан для охраны периметра особо охраняемых объектов различных силовых ведомств и специализированных предприятий. Это современная система защиты, в которую входят несколько дистанционно управляемых модулей с крупнокалиберным пулеметом. Данная система полностью разработана и произведена НПО «Электромашина»: от программного обеспечения до самого боевого модуля.

«Наше предприятие поддерживает общий тренд МО РФ к унификации, предлагая различные модификации на базе боевого модуля: это сухопутное исполнение, которое может быть как на гусеничной, так и на колесной технике, стационарное и морское. Эта унифицированная платформа, которая позволит армии в будущем эксплуатировать наши боевые модули на различных носителях, что значительно упрощает процессы обучения, эксплуатации, обслуживания изделий. Разработка целой линейки продукции на базе одного боевого модуля получила высокую оценку и поддержку со стороны МО РФ, поэтому работа над исполнением всех типов модулей крайне важна, мы планируем закончить ее в короткие сроки и приступить к серийному производству», – отметил заместитель генерального директора по спецтехнике АО «НПО «Электромашина» Иван Корольков.