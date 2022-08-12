CNN: SpaceX лишилась субсидий в размере почти $900 млн

Федеральный регулятор посчитал разработанную ей спутниковую систему связи Starlink слишком медленной

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX лишилась субсидий от правительства США в размере почти $900 млн, так как федеральный регулятор посчитал разработанную ей спутниковую систему связи Starlink слишком медленной. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN.

Федеральная комиссия по связи признала Starlink "все еще развивающейся" технологией и усомнилась, что она сможет предоставлять услуги обещанного качества. "После тщательного юридического и технического анализа мы отклоняем заявку, - цитирует телеканал представителя комиссии. - Мы не можем позволить себе субсидировать предприятия, которые не обеспечивают обещанные скорости или не соответствуют требованиям".

В комиссии также отметили, что "скорость соединения Starlink падала с последнего квартала 2021 до второго квартала 2022 года".

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, заверяет, что Starlink сможет обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. По оценке фирмы, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

SpaceX уже вывела в космос с мая 2019 года более 2,6 тыс. спутников. В среду состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с еще 52 микроспутниками. В настоящее время сеть Starlink доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии.