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ТАСС

CNN: SpaceX лишилась субсидий в размере почти $900 млн

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Источник изображения: topwar.ru

Федеральный регулятор посчитал разработанную ей спутниковую систему связи Starlink слишком медленной

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX лишилась субсидий от правительства США в размере почти $900 млн, так как федеральный регулятор посчитал разработанную ей спутниковую систему связи Starlink слишком медленной. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN.

Федеральная комиссия по связи признала Starlink "все еще развивающейся" технологией и усомнилась, что она сможет предоставлять услуги обещанного качества. "После тщательного юридического и технического анализа мы отклоняем заявку, - цитирует телеканал представителя комиссии. - Мы не можем позволить себе субсидировать предприятия, которые не обеспечивают обещанные скорости или не соответствуют требованиям".

В комиссии также отметили, что "скорость соединения Starlink падала с последнего квартала 2021 до второго квартала 2022 года".

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, заверяет, что Starlink сможет обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. По оценке фирмы, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

SpaceX уже вывела в космос с мая 2019 года более 2,6 тыс. спутников. В среду состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с еще 52 микроспутниками. В настоящее время сеть Starlink доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии. 

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Страны
Австpалия
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
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