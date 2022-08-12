США считают использование ядерного оружия на Украине неприемлемым

Глава стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард отметил, что такое развитие грозит "серьезными последствиями", но не уточнил, как будет действовать Вашингтон в такой ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. США считают неприемлемым применение ядерного оружия в конфликте на Украине, заявил в четверг на симпозиуме по космической и ракетной обороне в Хантсвилле (штат Алабама) глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард. Трансляция мероприятия велась на сайте конференции.

"Применение ядерного оружия в этом конфликте было бы абсолютно неприемлемым и для нас, и для остального мира", - сказал он.

Глава стратегического командования США отметил, что такое развитие грозит "серьезными последствиями", но не уточнил, как будут действовать Соединенные Штаты в такой ситуации.

Ричард также вновь указал на существующую, по его мнению, ракетную угрозу со стороны России и Китая. В качестве ответа он подчеркнул необходимость сосредоточиться на системах предупреждения возможной атаки. "Мой главный приоритет - эффективные возможности по предупреждению о ракетной атаке", - отметил он.

Особое внимание Ричард обратил на развитие ракетного потенциала КНР. "Китай ускорил движение к стратегическому прорыву в этой сфере", - полагает адмирал.

Россия неоднократно отвергала обвинения в угрозах применения ядерного оружия на Украине. Как заявил 2 августа штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия начальник отдела департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Александр Трофимов, в Москве не исключают, что "это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии".