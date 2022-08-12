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ТАСС

США считают использование ядерного оружия на Украине неприемлемым

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На фото адмирал Чарльз Ричард. Фото сайта defense.gov
На фото адмирал Чарльз Ричард. Фото сайта defense.gov.

Глава стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард отметил, что такое развитие грозит "серьезными последствиями", но не уточнил, как будет действовать Вашингтон в такой ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. США считают неприемлемым применение ядерного оружия в конфликте на Украине, заявил в четверг на симпозиуме по космической и ракетной обороне в Хантсвилле (штат Алабама) глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард. Трансляция мероприятия велась на сайте конференции.

"Применение ядерного оружия в этом конфликте было бы абсолютно неприемлемым и для нас, и для остального мира", - сказал он.

Глава стратегического командования США отметил, что такое развитие грозит "серьезными последствиями", но не уточнил, как будут действовать Соединенные Штаты в такой ситуации.

Ричард также вновь указал на существующую, по его мнению, ракетную угрозу со стороны России и Китая. В качестве ответа он подчеркнул необходимость сосредоточиться на системах предупреждения возможной атаки. "Мой главный приоритет - эффективные возможности по предупреждению о ракетной атаке", - отметил он.

Особое внимание Ричард обратил на развитие ракетного потенциала КНР. "Китай ускорил движение к стратегическому прорыву в этой сфере", - полагает адмирал.

Россия неоднократно отвергала обвинения в угрозах применения ядерного оружия на Украине. Как заявил 2 августа штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия начальник отдела департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Александр Трофимов, в Москве не исключают, что "это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии". 

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