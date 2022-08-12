Власти зафиксировали три попадания снарядов в район хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС

Как заявил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, радиационный фон после удара остается в норме

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минимум три попадания снарядов были зафиксированы в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС, сообщил в своем Telegram-канале в четверг глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

"Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов. Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения", - написал он. Радиационный фон после удара ВСУ по территории Запорожской АЭС остается в норме, сообщил Балицкий. Власти Запорожья разработали план действий, вплоть до эвакуации жителей, на случай удара ВСУ по хранилищу ядерных отходов.

На Запорожской АЭС хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов, сообщил глава ВГА. "Остатков огромное количество хранится, тысячи тонн хранятся радиоактивных отходов, они сделают не приспособленной к жизни целую территорию", - сказал он.

Линия электропередачи подстанции "Каховская" повреждена в результате обстрела города Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил Балицкий.

"Сегодня повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". Для проведения восстановительных работ линию заземлили. Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей, - в результате обрыва линий электропередач образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных", - написал он.

Как заявил Балицкий, Киев намеренно целится по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, чтобы спровоцировать взрыв "грязной бомбы".

"Практически били по хранилищу ядерных отходов, чтобы на нашей территории создать некую "грязную бомбу", создать ситуацию, когда будет произведен выброс. <...> [Чтобы] привести к загрязнению атмосферы и сделать непригодной для жизни целую территорию", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Балицкий добавил, что на станции хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов. "Цели их (украинских войск - прим. ТАСС), конечно, нам понятны. Они хотят нас напугать, они хотят сделать непригодной территорию, которую они уже потеряли для себя навсегда", - констатировал он.

Глава ВГА пояснил, что на данный момент бетонная защита хранилища "держит". "Но мы находим попадания в 300 метрах от атомной станции, мы находим почти попавшие снаряды, находящиеся в 20 метрах от хранилища с ядерными отходами. <...> Если попадут достаточно точно в бетонное хранилище, то, страшно подумать, но это вызовет похожее на то, что было в Чернобыле - произойдет выброс, это будет "грязная бомба", - пояснил Балицкий. По его словам, власти Запорожской области разработали план, включающий эвакуацию населения при наиболее негативном развитии ситуации вокруг станции.

Ранее сообщалось, что в четверг Вооруженные силы Украины второй раз за день подвергли массированному обстрелу территорию Запорожской АЭС и город Энергодар. До этого российские системы ПВО отразили ночью и утром в четверг все попытки атак ВСУ ударными беспилотниками и тяжелой артиллерией на город Энергодар и АЭС. С начала августа ВСУ как минимум пять раз пытались нанести удары по территории АЭС и Энергодару: 5 августа они трижды обстреляли район станции, 6 августа под обстрел попали санаторий ЗАЭС и водозабор в Энергодаре, 7 августа был нанесен еще один удар по АЭС, в зоне поражения был район хранилища отработавшего ядерного топлива.

С начала августа ВСУ как минимум пять раз пытались нанести удары по территории АЭС и Энергодару: 5 августа они трижды обстреляли район станции, 6 августа под обстрел попали санаторий ЗАЭС и водозабор в Энергодаре, 7 августа был нанесен еще один удар по АЭС, в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива.