Шойгу посетил предприятия ОПК в Коломне и Туле

Военная техника в цехе Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова.

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочие поездки на предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей, в рамках которых проверил ход выполнения государственного оборонного заказа, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В подмосковном городе Коломна Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа Научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения". Главу российского военного ведомства сопровождал губернатор Московской области Андрей Воробьев", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что министру были представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, выпускаемой научно-производственной корпорацией.

"В Тульской области Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗа Конструкторским бюро приборостроения им.А.Г.Шипунова, где вместе с главой региона Алексеем Дюминым осмотрел производственные линии, на которых осуществляется сборка легкобронированной военной техники", - сообщили в Минобороны РФ.

"Руководством предприятия министру обороны были представлены новейшие разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения и доложены варианты модернизации бронетехники, стоящей на вооружении российской армии", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на "Научно-производственном объединении "Сплав", где ему была продемонстрирована работа испытательного центра и производственных лабораторий предприятия.