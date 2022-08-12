На донорской конференции в Копенгагене Киеву собрали более €1,5 млрд

По словам министра обороны Дании Мортена Бёдскова, некоторые страны обещали, что вернутся домой, обсудят этот вопрос и, возможно, сумма пожертвований станет еще больше

СТОКГОЛЬМ, 11 августа. /ТАСС/. Страны - участницы донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022) выделят на закупки оружия Киеву €1,5 млрд. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил министр обороны Дании Мортен Бёдсков.

"Всего на конференции собрано более €1,5 млрд", - отметил он. Министр добавил, что некоторые страны обещали, что вернутся домой, обсудят этот вопрос и, возможно, сумма пожертвований станет еще больше.

По словам Бёдскова, объявленная в четверг сумма - это новые пожертвования. Они пойдут на производство и закупки вооружений, обучение украинских военных и разминирование. В сентябре пройдет новая встреча стран, на которой будут в том числе обсуждаться использование выделенных на нынешней конференции средств и необходимость новой помощи.

На конференции также было согласовано создание фонда для увеличения финансирования производства вооружений для Украины. Его создаст Великобритания.

Донорская конференция "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022) прошла в четверг в парламенте Дании. В ней принимали участие представители 26 стран, в том числе Австралии, Болгарии, Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Исландии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, США, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии, Японии, а также ЕС. Организаторами выступили Великобритания, Дания и Украина.