Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Московской и Тульской областях

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей в рамках рабочей поездки, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочие поездки на предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей, в рамках которых проверил ход выполнения государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

В подмосковной Коломне Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа Научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения". Главу российского военного ведомства при этом сопровождал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Министру обороны показали новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, выпускаемой научно-производственной корпорацией. "Также главе российского оборонного ведомства был продемонстрирован технологический процесс производства и конечной сборки изделий, а также работа лабораторно-испытательного комплекса предприятия", - уточнили в Минобороны.

В Тульской области Шойгу проверил выполнение ГОЗа Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова. Он вместе с главой региона Алексеем Дюминым осмотрел производственные линии, на которых собирают легкобронированную военную технику. Руководство предприятия представило новейшие разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения, а также доложило о вариантах модернизации бронетехники, стоящей на вооружении российской армии.

"Также Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на "Научно-производственном объединении "СПЛАВ", где ему была продемонстрирована работа испытательного центра и производственных лабораторий предприятия. Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа по всей номенклатуре продукции", - добавили в военном ведомстве.