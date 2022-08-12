Шольц заявил, что восстановление Украины потребует больших средств, чем план Маршалла

Канцлер ФРГ ранее отмечал, что это станет "задачей поколений"

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Восстановление Украины потребует миллиардов и будет более масштабной задачей, чем реализация так называемого плана Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны. Такое мнение высказал в четверг канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

"Это будет большой задачей, которая лишь в незначительной мере сравнима с планом Маршалла. Это нечто большее", - полагает канцлер. "Это будет стоить миллиарды", - заявил он.

22 июня, выступая в Бундестаге, Шольц уже отмечал, что восстановление Украины потребует "много миллиардов долларов и евро". По его словам, это станет "задачей поколений". Украина, как указывал глава правительства ФРГ, нуждается сейчас в плане Маршалла для восстановления. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7) в Эльмау в конце июня, канцлер подчеркнул, что восстановление Украины потребует дополнительных средств.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.