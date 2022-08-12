СМИ: Дания отказалась обсуждать вопрос поставки Киеву военных самолетов

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее выразил надежду, что в скором будущем у Киева появятся западные истребители

СТОКГОЛЬМ, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась обсуждать вопрос поставки Киеву боевых самолетов. По ее словам, на проходящей в четверг донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022) эта тема обсуждаться не будет, сообщает агентство Ritzaus Bureau.

"Самолеты - это особый вопрос, и так было всегда. Поэтому основное внимание - также и сегодня - на других вещах", - заявила глава кабинета министров.

Как отмечает агентство, отправляясь на конференцию, министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что в скором будущем у Украины появятся западные истребители.

На вопрос, в чем Украина сегодня больше нуждается - в них или средствах разминирования, - он подтвердил, что больше нужны самолеты. Перед началом конференции с участием представителей 26 стран Резников выразил надежду на конкретные результаты.

На конференции также обсуждается вопрос о дальнейшем совместном финансировании поставок вооружений Украине. "Если говорить более прямо, то войну можно предотвратить с помощью более мягких инструментов внешней политики. Но если она уже началась, то для ее завершения необходимо использовать оружие", - считает Фредериксен.

Дания ранее сообщила о выделении €110 млн на вооружение и тренировку военных ВСУ. По данным телеканалов, всего на конференции на эти цели обещано около €400 млн.