Сухопутные войска Индонезии получили нано-БЛА "Блэк Хорнет"

ЦАМТО, 11 августа. В ходе проходящих в Индонезии совместных учений Super Garuda Shield 2022 подразделения СВ Индонезии и США отрабатывают применение различного оборудования и вооружений.

Как сообщает Antara News, в Центре боевой подготовки Амбораванг в Самбодже (50 км к северу от Баликпапана, пр. Восточный Калимантан) военнослужащие СВ США демонстрировали использование малоразмерных БЛА в качестве средства разведки и раннего предупреждения.

В ходе мероприятия была подтверждена закупка для СВ Индонезии партии нано-БЛА "Блэк Хорнет". Как стало известно, БЛА состоят на вооружении с 2021 года, а каждый "Блэк Хорнет" обошелся сухопутным войскам в 250 млн. рупий. Количество закупленных БЛА не раскрывается.

Как сообщал ЦАМТО, масса последней версии "Блэк Хорнет 3" составляет 32 гр., длина – 168 мм, диаметр несущего винта – 123 мм. БЛА оснащен ЭО/ИК датчиками высокого разрешения, может находиться в воздухе до 25 мин. при порывах ветра до 20 узлов и в реальном времени передавать видео HD качества оператору. Радиус действия БЛА – до 2 км, скорость – 21 км/ч.

Комплект состоит из базовой станции, контроллера и дисплейного блока. В базовой станции размещаются два "Блэк Хорнет 3". Дисплей в сочетании с контроллером, адаптированным для работы одной рукой, обеспечивает выполнение всех необходимых функций планирования, выполнения задачи и ее разбора. Все данные хранятся на съемной SD-карте. Внутренние аккумуляторные батареи базовой станции обеспечивают питание дисплея и подзаряжают БЛА. "Блэк Хорнет 3" может применяться в условиях отсутствия сигнала GPS.