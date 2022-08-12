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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" на "Армии-2022" презентует более 200 образцов вооружений

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Стенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Рособоронэкспорт" на "Армии-2022" примет более 70 делегаций из 50 стран

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" презентует на военно-техническом форуме "Армия-2022" более 200 современных образцов вооружений делегациям из 50 стран, сообщили в четверг в пресс-службе компании.

Выставка пройдёт с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.

"Рособоронэкспорт" примет более 70 делегаций из 50 стран различных регионов мира в ходе VIII Международного военно-технического форума "Армия-2022" <…> В 2022 году на площадках форума "Армия" будет продемонстрировано свыше тысячи образцов, а "Рособоронэкспорт" в рамках своей экспозиции представит более 200 образцов современной российской экспортоориентированной продукции для всех видов вооруженных сил", – цитируется в сообщении гендиректор РОЭ Александр Михеев.

По его словам, на полях форума российский спецэкспортёр ожидает подписания ряда важных контрактов и соглашений с иностранными заказчиками и российскими производителями.

"В 2022 году впервые самые перспективные образцы будут сосредоточены в демонстрационной зоне "Рособоронэкспорта" – в специализированной статической экспозиции вблизи павильона компании. Участники и гости форума смогут ознакомиться с танком Т-14 "Армата", легким плавающим танком "Спрут-СДМ1", колесной боевой машиной пехоты К-17 "Бумеранг" <…> а также с проявившими себя как эффективные средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами зенитным ракетным комплексом "Тор-Э2" и комплексом противодействия БЛА РБ-504П-Э ("Силок")", - говорится в сообщении.

Кроме того, РОЭ ожидает большой интерес заказчиков и посетителей к выставленным на "Армии-2022" беспилотникам "Орлан-10Е" и БЛА нового "Орлан-30", а также барражирующим боеприпасам "Куб-Э".

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Продукция
2С25 Спрут-СД
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