Турецкая пресса: Анкара и Ереван готовы к переговорам по нормализации отношений уже в сентябре

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Встреча министров иностранных дел Турции и Армении 12 марта в Анталии

Турецкий телеканал A Haber сообщает со ссылкой на источник в МИД Турции, что в ближайшее время могут пройти очередные переговоры между Ереваном и Анкарой. С большой долей вероятности, уже в сентябре делегации двух стран проведут встречу на территории Турции. В турецком МИД считают, что организовывать встречу в третьих странах нецелесообразно.

Мы должны обеспечить прочный мир

— сообщил источник в турецком МИД, назвав при этом переговорный процесс хрупким.

Это будет уже пятая встреча, на которой, как и предыдущих, будут обсуждаться вопросы нормализации отношений двух стран. Первые переговоры на эту тему состоялись в январе в Москве. Прошли они весьма успешно, по их итогам, в частности, было принято решение о возобновлении полетов между Арменией и Турцией. Авиасообщение было прервано в 2020 году, рейсы были возобновлены уже в феврале текущего года. Остальные четыре раунда переговоров прошли в Вене.

По итогам предыдущих переговоров стороны договорились об открытии в ближайшее время сухопутной границы между Арменией и Турцией для пересечения гражданами третьих стран, прибывающих транзитом в соседние государства.

Стороны также обсудили другие конкретные шаги, которые могут быть предприняты для обеспечения полной нормализации отношений между двумя странами. Стороны вновь подчеркнули свои договоренности о продолжении процесса нормализации без предварительных условий

— сообщило турецкое МИД по итогам четвертого саммита.

Граница между Турцией и Арменией была закрыта по инициативе Анкары в 1993 году. Основная причина разногласий между соседними странами — поддержка Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и отрицательное отношение Турции к процессу международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об принципах урегулирования приграничных отношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. В марте 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году обе страны назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования двусторонних отношений.

В последние дни ситуация в Нагорном Карабахе на линии разграничения, где находятся российские миротворцы, вновь обострилась. Россия выступает гарантом в трехстороннем соглашении между РФ, Арменией и Азербайджаном по решению карабахской проблемы. С учетом спецоперации на Украине, Москва сейчас меньше всего заинтересована в появлении нового очага напряженности близ своих границ. Не исключено, что с учетом сближения России и Турции, президент РФ Владимир Путин обсуждал вопрос дальнейшего примирения Анкары и Еревана с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Судя по всему, весьма удачно.