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ТАСС

Блинкен: Руанда близка США по части вопросов, в том числе в отношении ситуации на Украине

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Флаг страны Руанда.

По словам госсекретаря США, Руанда также вносит "важный вклад в миротворческие миссии ООН в регионе"

ПРЕТОРИЯ, 11 августа. /ТАСС/. Позиция Руанды близка американской по ряду вопросов, в частности власти страны выступили в поддержку суверенитета Украины. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Руанды Венсаном Бирутой в столице этой африканской республики Кигали.

"Вы занимаете лидирующую позицию по вопросам, которые мы разделяем: вносите крайне важный вклад в миротворческие миссии ООН в регионе, поддерживаете право Украины на суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской неспровоцированной и жестокой агрессии", - отметил Блинкен.

В марте Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла резолюцию с осуждением специальной военной операции России на Украине. За проголосовали представители 141 страны, против - пяти, воздержались 35. Среди поддержавших резолюцию была и Руанда. Власти страны тогда заявляли, что конфликт необходимо разрешить путем диалога и мирного урегулирования.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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Персоны
Путин Владимир
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