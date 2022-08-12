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ТАСС

Reuters: Великобритания поставит Украине дополнительное число РСЗО

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник изображения: © AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool

В заявлении британского министра обороны Бена Уоллеса отмечается, что они смогут достигать целей на расстоянии до 80 км

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании направит на Украине дополнительное число реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также управляемые ракеты M31A1. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса.

"Последний транш военной помощи поможет Вооруженным силам Украины продолжать обороняться против российской агрессии и беспорядочного применения [Россией] дальнобойной артиллерии", - сказано в нем. Отмечается, что готовящиеся к отправке на Украину РСЗО смогут достигать целей на расстоянии до 80 км. Ранее Великобритания передала украинским властям несколько РСЗО M270.

Сам Уоллес, выступая на донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" в столице Дании, подчеркнул, что Запад "не испытывает усталости" от темы Украины, несмотря на распространение подобных сообщений в прессе. Он добавил, что страны НАТО и их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжат оказывать военную помощь Киеву. В этой связи британский министр указал на особую роль Вашингтона, без поддержки которого "безопасность Европы всегда была бы под угрозой".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям. 

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