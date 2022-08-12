Войти
ТАСС

Иран построит еще три спутника, аналогичных запущенному с Байконура "Хайяму"

323
0
0
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Официальный представитель правительства страны Али Бахадари Джахроми заявил, что наукоемкие компании страны будут использовать в различных областях изображения и данные, полученные "Хайямом"

ТЕГЕРАН, 11 августа. /ТАСС/. Иран намерен построить еще три спутника, аналогичных запущенному во вторник с Байконура "Хайяму". Об этом в четверг сообщил в  Twitter официальный представитель правительства страны Али Бахадари Джахроми.

"Иранские наукоемкие компании будут использовать в различных областях изображения и данные, полученные "Хайямом". В планах правительства постройка еще трех экземпляров "Хайяма" иранскими учеными", - заявил Джахроми.

Во вторник 9 августа иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" был успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Аппарат предназначен для научных исследований, отработки технологий межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Похожие новости
12.08.2022
Россия назвала запуск спутника "Хайям" важной вехой в развитии отношений с Ираном
10.08.2022
С Байконура запустят иранский спутник и аппарат с ростками белгородской сирени
04.08.2022
C Байконура по заказу Ирана 9 августа запустят cпутник "Хайям" с 16 малыми аппаратами
04.03.2022
«Роскосмос» ответил на санкции ЕС и США
31.05.2021
РФ установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
21.10.2010
Такие разные «лошадки»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.08 08:37
  • 3
Россия продемонстрирует ракету модульного построения Х-МД-Э
  • 12.08 07:47
  • 30175
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.08 03:36
  • 2
Американская компания Planet.Labs утверждает, что на представленных спутниковых снимках - последствия взрывов на аэродроме в Новофёдоровке
  • 12.08 01:22
  • 2
С начала 2022 года на территории ЦВО открылись около 30 парков "Патриот"
  • 12.08 00:56
  • 9
Ходаковский рассказал об отличии работы российской и украинской артиллерии на фронте
  • 12.08 00:37
  • 14
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 11.08 23:16
  • 8
В США оценили срок начала использования российских «Охотников» на Украине
  • 11.08 22:46
  • 1
Россия передала Мали партию боевых самолётов и вертолётов
  • 11.08 21:34
  • 2
Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму
  • 11.08 20:14
  • 13
Российские стелс-корветы оснастили "Калибрами"
  • 11.08 18:50
  • 1
Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине зенитного комплекса "Гепард"
  • 11.08 17:37
  • 17
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 11.08 13:21
  • 9
Лучисто-игристое оружие России
  • 11.08 11:59
  • 1
В Роскосмосе заявили, что работы по созданию ракетного комплекса "Байтерек" идут по плану
  • 11.08 11:57
  • 0
Польское правительство готово вернуть всеобщий обязательный призыв в армию