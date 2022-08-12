Иран построит еще три спутника, аналогичных запущенному с Байконура "Хайяму"

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.

Официальный представитель правительства страны Али Бахадари Джахроми заявил, что наукоемкие компании страны будут использовать в различных областях изображения и данные, полученные "Хайямом"

ТЕГЕРАН, 11 августа. /ТАСС/. Иран намерен построить еще три спутника, аналогичных запущенному во вторник с Байконура "Хайяму". Об этом в четверг сообщил в Twitter официальный представитель правительства страны Али Бахадари Джахроми.

"Иранские наукоемкие компании будут использовать в различных областях изображения и данные, полученные "Хайямом". В планах правительства постройка еще трех экземпляров "Хайяма" иранскими учеными", - заявил Джахроми.

Во вторник 9 августа иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" был успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Аппарат предназначен для научных исследований, отработки технологий межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.