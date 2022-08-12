Истребитель пятого поколения Су-57 покажут гостям парка "Патриот" на форуме "Армия-2022"

На аэродроме Кубинка также представят часть модельного ряда серийно производимых и модернизируемых предприятиями ОАК самолетов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") продемонстрирует российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", новинка будет встречать гостей у входа в конгресс-центр парка "Патриот". Об этом в четверг журналистам сообщили в ОАК.

"Изюминкой этого года станет демонстрация авиационного комплекса пятого поколения Су-57 в непосредственной близости от здания конгресс-центра КВЦ "Патриот", - отмечается в сообщении пресс-службы ОАК.

В демонстрационном центре ОАК будет представлена мультимедийная экспозиция и линейка выпускаемых предприятиями корпорации самолетов боевой, транспортной, стратегической и специальной авиации в виде моделей Су-34, Су-35, Су-57, Су-30СМ, Як-130, Як-152, Ил-78МК-90А, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, МиГ-31, МиГ-35, МиГ-29К и Бе-200. Интерактивные информационные панели позволят посетителям познакомиться с характеристиками самолетов.

На аэродроме Кубинка в рамках статической экспозиции также будет представлена часть модельного ряда серийно производимых и модернизируемых предприятиями ОАК самолетов. Здесь же в летной программе форума планируется показ самолетов, стоящих на вооружении ВКС России.

В рамках форума ОАК организована специальная историческая экспозиция, посвященная 100-летию основания конструкторского бюро ПАО "Туполев". Юбилей знаменитое КБ Туполева отметит в октябре 2022 года. На экспозиции будут показаны основные вехи 100-летнего пути конструкторского бюро, создавшего множество уникальных образцов авиационной техники.

Форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа. Мероприятия будут проводиться на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России.