Войти
ТАСС

Истребитель пятого поколения Су-57 покажут гостям парка "Патриот" на форуме "Армия-2022"

333
0
0
Су-57
Су-57.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На аэродроме Кубинка также представят часть модельного ряда серийно производимых и модернизируемых предприятиями ОАК самолетов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") продемонстрирует российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", новинка будет встречать гостей у входа в конгресс-центр парка "Патриот". Об этом в четверг журналистам сообщили в ОАК.

"Изюминкой этого года станет демонстрация авиационного комплекса пятого поколения Су-57 в непосредственной близости от здания конгресс-центра КВЦ "Патриот", - отмечается в сообщении пресс-службы ОАК.

В демонстрационном центре ОАК будет представлена мультимедийная экспозиция и линейка выпускаемых предприятиями корпорации самолетов боевой, транспортной, стратегической и специальной авиации в виде моделей Су-34, Су-35, Су-57, Су-30СМ, Як-130, Як-152, Ил-78МК-90А, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, МиГ-31, МиГ-35, МиГ-29К и Бе-200. Интерактивные информационные панели позволят посетителям познакомиться с характеристиками самолетов.

На аэродроме Кубинка в рамках статической экспозиции также будет представлена часть модельного ряда серийно производимых и модернизируемых предприятиями ОАК самолетов. Здесь же в летной программе форума планируется показ самолетов, стоящих на вооружении ВКС России.

В рамках форума ОАК организована специальная историческая экспозиция, посвященная 100-летию основания конструкторского бюро ПАО "Туполев". Юбилей знаменитое КБ Туполева отметит в октябре 2022 года. На экспозиции будут показаны основные вехи 100-летнего пути конструкторского бюро, создавшего множество уникальных образцов авиационной техники.

Форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа. Мероприятия будут проводиться на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Ил-112
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Ил-78МК
МиГ-29К
МиГ-31
МиГ-35
ПАК ФА
Су-30
Су-34
Су-35
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Як-130
Як-152
Компании
ОАК
Туполев
Проекты
Истребитель 5 поколения
СФ
Похожие новости
12.08.2022
ОАК представит свои разработки на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022"
11.01.2021
Облачные перспективы: что ждет военную авиацию России
21.08.2020
На экспозиции форума "Армия-2020" покажут все современные боевые самолёты, включая МиГ-31К "Кинжал"
16.12.2014
Обретая небо
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
21.02.2011
ОАК: сложное наследство, беспокойное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.08 08:37
  • 3
Россия продемонстрирует ракету модульного построения Х-МД-Э
  • 12.08 07:47
  • 30175
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.08 03:36
  • 2
Американская компания Planet.Labs утверждает, что на представленных спутниковых снимках - последствия взрывов на аэродроме в Новофёдоровке
  • 12.08 01:22
  • 2
С начала 2022 года на территории ЦВО открылись около 30 парков "Патриот"
  • 12.08 00:56
  • 9
Ходаковский рассказал об отличии работы российской и украинской артиллерии на фронте
  • 12.08 00:37
  • 14
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 11.08 23:16
  • 8
В США оценили срок начала использования российских «Охотников» на Украине
  • 11.08 22:46
  • 1
Россия передала Мали партию боевых самолётов и вертолётов
  • 11.08 21:34
  • 2
Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму
  • 11.08 20:14
  • 13
Российские стелс-корветы оснастили "Калибрами"
  • 11.08 18:50
  • 1
Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине зенитного комплекса "Гепард"
  • 11.08 17:37
  • 17
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 11.08 13:21
  • 9
Лучисто-игристое оружие России
  • 11.08 11:59
  • 1
В Роскосмосе заявили, что работы по созданию ракетного комплекса "Байтерек" идут по плану
  • 11.08 11:57
  • 0
Польское правительство готово вернуть всеобщий обязательный призыв в армию