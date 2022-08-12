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ТАСС

Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Kappeler

По словам канцлера ФРГ, Берлин уже поставил много эффективных вооружений "с очень большим радиусом действия"

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Германия продолжит в будущем оказывать военную поддержку Украине, уже поставила много эффективных вооружений "с очень большим радиусом действия". Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы делаем это [поддерживаем Украину], как вы знаете, в значительной мере покончив со многими прежними практиками, когда мы поставляем оружие - очень-очень много, с очень большим радиусом действия, очень эффективные. И мы будем продолжать это делать в ближайшее время", - сказал Шольц, заявив, что Германия продолжит оказывать Киеву и финансовую помощь.

Канцлер назвал события на Украине "серьезнейшим вызовом" для Германии, назвав начало специальной военной операции России "изменением действительности". По его мнению, настало "новое время", когда нужно поддерживать Украину и побеспокоиться о безопасности собственно ФРГ. Он напомнил, что в этой связи был создан фонд размером €100 млрд для усиления бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). "То, что мы быстро приняли решение по этому, является хорошим знаком для [правящей в ФРГ] коалиции", - считает глава правительства ФРГ.

Шольц впервые дает большую пресс-конференцию для аккредитованных в Берлине журналистов как канцлер ФРГ. 

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