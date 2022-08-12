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ТАСС

"Рособоронэкспорт" представит более 200 образцов военной продукции на "Армии-2022"

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Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

В компании ожидают подписания важных контрактов и соглашений с иностранными заказчиками и российскими производителями

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" представит в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2022" более 200 образцов современной российской экспортоориентированной продукции для всех видов вооруженных сил. Об этом сообщил в четверг в генеральный директор компании Александр Михеев.

"В 2022 году на площадках форума "Армия" будет продемонстрировано свыше тысячи образцов, а "Рособоронэкспорт" в рамках своей экспозиции представит более 200 образцов современной российской экспортоориентированной продукции для всех видов вооруженных сил", - сообщил Михеев, слова которого привели в пресс-службе.

Михеев отметил, что приглашенные иностранные партнеры компании, представители различных силовых структур смогут подробно ознакомиться с интересующими их вооружением, военной техникой и гражданской продукцией, предлагаемыми "Рособоронэкспортом" на мировом рынке.

"Проведем встречи и переговоры, ожидаем подписание ряда важных для нас контрактов и соглашений с иностранными заказчиками и российскими производителями", - сказал глава компании. 

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