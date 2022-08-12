ОАК представит свои разработки на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022"

Истребители Су-35С, поступившие в распоряжение "Русских витязей", на аэродроме Кубинка, 2019 год.

ЦАМТО, 11 августа. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех) примет участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который пройдет с 15 по 21 августа.

Экспозиция ОАК будет представлена как в Демоцентре ОАК на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот", так и на аэродроме "Кубинка". Изюминкой этого года станет демонстрация авиационного комплекса пятого поколения Су-57 в непосредственной близости от здания КВЦ "Патриот".

В Демоцентре ОАК будет представлена мультимедийная экспозиция и линейка выпускаемых предприятиями корпорации самолетов боевой, транспортной, стратегической и специальной авиации в виде моделей Су-34, Су-35, Су-57, Су-30СМ, Як-130, Як-152, Ил-78МК-90А, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, МиГ-31, МиГ-35, МиГ-29К и Бе-200. Работающие в Демоцентре интерактивные информационные панели позволят посетителям познакомиться с характеристиками самолетов.

На аэродроме "Кубинка" в рамках статической экспозиции также будет представлена часть модельного ряда серийно производимых и модернизируемых предприятиями ОАК самолетов. Здесь же в летной программе форума планируется показ самолетов, состоящих на вооружении ВКС России.

Объединенная авиастроительная корпорация представит свой обновленный единый фирменный стиль, который отражает суть изменений, происходящих в рамках идущей корпоративной трансформации ОАК: это централизация управления, исключение дублирующих административных функций, преобразование из холдинговой структуры в операционную компанию с КБ и заводами в своем составе. Конечной целью трансформации является повышение эффективности работы корпорации. Новый фирменный стиль будет применяться на всех предприятиях, входящих в ОАК.

В рамках форума в Демоцентре ОАК на территории КВЦ "Патриот" организована специальная историческая экспозиция, посвященная 100-летию основания КБ ПАО "Туполев". Юбилей знаменитое КБ Туполева отметит в октябре 2022 года. Экспозиция покажет основные вехи 100-летнего пути конструкторского бюро, создавшего множество уникальных образцов авиационной техники.

В ходе форума запланирована активная деловая программа, включающая переговоры и представление авиатехники потенциальным заказчикам. Представители корпорации примут участие в различных мероприятиях форума, где обсудят концептуальные тренды развития авиационной техники и особенности ее эксплуатации.

Военно-технический форум "Армия" – одно из важнейших для ОАК мероприятий, дающее возможность совместно с Минобороны России представить российской и международной аудитории новейшую военную авиатехнику, рассказать о передовых научно-технических разработках, продемонстрировать потенциал российской авиационной промышленности, способствовать продвижению продукции корпорации на мировой рынок.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".