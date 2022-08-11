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Организация похорон: заказать услуги ритуального агента

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Организация похорон — комплекс мероприятий, которые необязательно брать на себя родственникам умершего человека. Сократить заботы, обеспечить необходимые действия, оставить теплую память — люди могут доверить все хлопоты профессионалам. Полный комплекс услуг по организации похорон можно заказать по ссылке https://mosgupritual.ru/, чтобы уделить больше времени поддержке родственников.

Организация похорон: с чего начать

Для профессиональной организации похорон вам потребуются свидетельство из загса, справка о смерти, доверенность (для распоряжения местом на кладбище при необходимости). Можно довериться профессиональному ритуальному агенту, чтобы все действия выполнялись в строгом порядке и без лишних трат времени. В перечень похоронных задач входят:

  • отправка тела в морг;
  • подбор ритуальных атрибутов — от креста и венков до одежды и обуви, гроба;
  • оповещение родственников и друзей о дате похорон;
  • бронирование мест в кафе для поминального обеда;
  • аренда специального транспорта;
  • подготовка к отпеванию — необходимо заранее связаться со священником, договориться о проведении таинства дома или в церкви.

Еще один важный нюанс — подготовка фотографий усопшего. Они потребуются для размещения в доме (установка перед траурной свечой) и на кресте после похорон. Все перечисленные действия можно переложить на плечи ритуального агента. Качественное оказание услуг по организации похорон — залог избавления от эмоционально тяжелого бремени.

Как рассчитать стоимость похорон

Общая стоимость зависит от нескольких факторов, включая выбор конкретных услуг, вид похорон (погребение или кремация), ритуальные атрибуты. Для расчета необходимо определиться:

  • с гробом — текстильная обивка, полированный, элитные модели;
  • похоронными венками — количество, размеры из живых или искусственных цветов, с лентами, надписями;
  • типом транспортного средства — автобус, катафалк, микроавтобус;
  • крестом на могилу — металлический или деревянный;
  • композицией.

Компенсация затрат

Сотрудникам МВД или военнослужащим финансовые траты на похороны полностью компенсируются профильными министерствами. На частичную оплату услуг государством могут рассчитывать безработные граждане, нетрудоустроенные пенсионеры. В столице РФ можно получить пособие на погребение в размере 16 тысяч рублей, которое покрывает многие расходы.

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Страны
Россия
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