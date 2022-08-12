Россия назвала запуск спутника "Хайям" важной вехой в развитии отношений с Ираном

По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Ивана Нечаева, запуск органично вписывается в рамки набирающего обороты многопланового российско-иранского сотрудничества

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Москва рассматривает запуск спутника "Хайям" с космодрома Байконур 9 августа как важную веху в развитии сотрудничества с Тегераном. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Считаем осуществление успешного запуска и выведение спутника на орбиту важной вехой в развитии двустороннего взаимодействия в космической сфере", - сказал он.

Данное событие, по словам Нечаева, органично вписывается в рамки набирающего обороты многопланового российско-иранского сотрудничества в соответствии с установками, заданными высшим политическим руководством двух стран.

Во вторник Роскосмос сообщил, что иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Аппарат предназначен для научных исследований, отработки технологий межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.