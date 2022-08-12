Для противостояния НАТО новых танков Т-90М России не хватит. Но выход есть

Российская армия получила новые танки Т-90М. Хватит ли этого, чтобы противостоять НАТО?

Российская армия получила новую партию Т-90М "Прорыв", пишет MWM. Считалось, что этот танк обеспечивает России паритет с самыми боеспособными машинами НАТО. Однако ситуация меняется, и Москве стоит должным образом вложиться в Т-14, предупреждает автор статьи.

Российская армия получила новую партию основных боевых танков Т-90М "Прорыв" от компании "Уралвагонзавод". Если не считать опытных единиц Т-14 "Армата", на сегодняшний день это наиболее боеспособный вид танков в российских бронетанковых войсках. До начала российско-украинского конфликта в феврале Министерство обороны страны планировало приобрести около 600 Т-90М, хотя основная их часть будет получена путем модернизации старых Т-90, уже находящихся в строю. Танк впервые поступил на вооружение российской армии в апреле 2020 года, а его испытания завершились двумя месяцами ранее. Помимо прочего, он получил новую пушку 2А46М-5 и систему управления огнем "Калина", систему активной защиты "Афганит" и динамическую защиту "Реликт", а также дополнительную броню, изолирующую боеприпасы от остальной части танка и снижающую его уязвимость к подрыву. <…> Т-90М не только обладает гораздо большей живучестью, но и намного лучшей ситуационной осведомленностью (особенно благодаря сетецентрическим возможностям и множеству современных тепловизионных прицелов), а его новое основное орудие совместимо с множеством новых типов снарядов.

При этом остается неясным, как на программу Т-90М повлияют российско-украинский конфликт и сопутствующий рост напряженности в отношениях с НАТО. Скорее всего, это будет зависеть от того, как сама Москва оценивает характеристики нынешних бронетанковых подразделений, основу которых составляют Т-72Б3/Б3М. В числе других важных факторов можно отметить развитие программы Т-14 и доступность танка как в смысле приобретения, так и в смысле эксплуатационных расходов, — равно как и сохранение высоких цен на нефть, которые значительно увеличили доходы российского государства. Долгое время считалось, что Т-90М обеспечивает России паритет с самыми боеспособными танками НАТО, поскольку все члены альянса, кроме Великобритании, используют технику начала 80-х или конца 70-х годов (например, Leopard 2 или M1 Abrams). Однако в результате решения Польши и Турции закупить в Южной Корее более мощные машины в весьма значительных количествах Россия окажется в крайне невыгодном положении, если не сможет должным образом вложиться в Т-14. Планы Турции закупить около тысячи танков Atlay – модификация южнокорейского K2, построенная по лицензии, – а также намерения Польши приобрести около тысячи K2 и в будущем заказать еще более мощные танки K3 представляют собой ведущую угрозу превосходству России в бронетехнике — поскольку дальнейшая продажа передовых корейских машин в страны НАТО остается весьма вероятной. На сегодняшний день К2 и Т-14 считаются лучшими в своей лиге по характеристикам. Развертывание корейских танков в той же Польше, в частности, наверняка скажется на оценке будущей жизнеспособности Т-90М.