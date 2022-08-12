Таиланд может закупить двигатели китайского производства для НАПЛ класса S26T

ЦАМТО, 11 августа. Как стало известно, командование ВМС Таиланда может приобрести двигатели китайского производства для оснащения строящейся в Китае для тайского флота неатомной подводной лодки класса S26T "Юань".

Как сообщила 9 августа газета Bangkok Post, представитель ВМС Таиланда Поккронг Монтатфалин (Pokkrong Monthatphalin) объявил, что компания China Shipbuilding & Offshore International Co (CSOC) представила спецификации улучшенной версии своего дизельного двигателя CHD620 для замены дизельного двигателя MTU396 немецкого производства.

Ранее начальник штаба ВМС Таиланда адмирал Талоенгсак Сирисават (Thaloengsak Sirisawat) указал, что любая альтернатива должна соответствовать согласованным спецификациям, и флот к 15 сентября проведет тщательную оценку предложения. Если оно будет признано удовлетворительным, ВМС предложат CSOC представить двигатель для испытаний. При успешном их завершении вносить поправки в контракт не будет необходимости. По его словам, в соответствии с контрактом, CSOC разрешается вносить изменения в любые элементы подводной лодки при условии, что замена не ухудшит параметры оборудования. Если предложенная CSOC замена не сможет пройти испытания, контракт должен быть расторгнут, а стороны должны будут провести переговоры для обсуждения компенсации. При этом ВМС Таиланда не склонны повторно проводить процедуру закупки.

Как предполагается, CSOC будет использовать новые двигатели CHD620 на своих подводных лодках, а также на НАПЛ, заказанных ВМС Таиланда и Шри-Ланки.

На вопрос, нарушает ли замена условие контракта, по которому двигатель уже должен эксплуатироваться какой-либо страной, представитель ВМС ответил, что флот должен будет урегулировать эту проблему.

Ранее командование ВМС Таиланда установило для CSOC 9 августа крайним сроком для выполнения условий соглашения по поставке подводной лодки класса S26T "Юань" с дизельными двигателями MTU396 немецкого производства. Сроки были изменены, поскольку немецкая компания MTU окончательно объявила об отказе поставлять свои двигатели для китайской подлодки.

Как сообщал ЦАМТО, по итогам рассмотрения предложения судостроительных компаний из Китая, России, Германии, Республики Корея и Швеции ВМС Таиланда приняли решение о приобретения предложенной Китайской корпорацией судостроительной промышленности CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) НАПЛ класса S26T, являющейся модифицированным экспортным вариантом НАПЛ класса "Юань" ("Тип-041"). Проект на некоторое время был заморожен из-за возникшей в стране волны критики и возобновился в 2016 году, когда правительство утвердило принципиальный план закупки трех построенных в Китае подлодок общей стоимостью 36 млрд. батов.

Контракт стоимостью 13,5 млрд. батов на поставку первой НАПЛ проекта S26T командование ВМС Таиланда подписало с Китайской корпорацией по судостроению и морской технике CSOC 4 мая 2017 года.

Резка стали для строительства подлодки началась в Китае в сентябре 2018 года, церемония закладки киля состоялась на предприятии Wuchang Shipbuilding в Ухане 5 сентября 2019 года. Ожидалось, что постройка будет завершена в середине 2023 года. Тем не менее, в начале 2022 года возникли проблемы из-за отказа Германии одобрить экспорт двигателей MTU396 в Китай.

ВМС Таиланда планировали в 2020-2021 гг. заключить контракт на поставку двух дополнительных НАПЛ S26T, однако пока он не подписан из-за сложной экономической ситуации в стране и возникших технических вопросов. Предполагается, что в связи с заменой силовой установки сроки поставки головной НАПЛ могут быть перенесены на апрель 2024 года.