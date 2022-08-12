Запад предупредили о последствиях ужесточения санкций против России

Почему ужесточение экономических санкций против России не приведет к окончанию спецоперации, и какие действия должна предпринять Япония?

В некоторых западных странах бремя экономических санкций и поддержки Киева вызывает все большее беспокойство, пишет Diamond. Ограничения вредят не только России, но и всему миру, а окончание спецоперации не приближают, предупреждает автор статьи.

Цукаса Сиракава (Tsukasa Shirakawa)

Почему Россия заняла более агрессивную позицию в отношении Запада?

27 июля Россия объявила, что сократит вдвое поставки газа по "Северному потоку" – с 40% до 20%.

Германия, которая в значительной степени зависит от российского газа, теперь рискует остаться без его запасов на суровую зиму. Ситуация серьезная. Более того, из-за этого цены на газ в Европе взлетели более чем на 8% – до 220 евро за мегаватт.

<…>

Большое количество пшеницы и других зерновых так и остается на территории Украины. Экспорт зерна из южных портов через Черное море – это спасательный круг для экономики Киева. Теперь, когда отправка украинского зерна прекратилась, в Африке и других развивающихся странах начинается продовольственный кризис.

Неясно, насколько серьезно Москва относится к соглашению по зерну, поскольку продовольственный кризис окажет большое давление на Запад. Кремль может использовать эту стратегию в свою пользу.

Россия всегда придерживалась политики энергетической гегемонии, оказывая влияние на международную обстановку за счет экспорта энергоносителей. Этому способствует и переход к возобновляемым источникам в Европе и США, поскольку Америка, обладающая сравнимыми с российскими мощностями производства энергии, при администрации Байдена ушла от разработки сланцевых месторождений.

Например, в Великобритании, где на долю ветроэнергетики приходится четверть общего потребления, может возникнуть дефицит электроэнергии при нехватке ветровой энергии. В подобных случаях обычно прибегают к таким чрезвычайным мерам, как увеличение импорта газа. Дилемма заключается в том, что дальнейший переход на возобновляемые источники сделает газ, который характеризуется относительно низкими выбросами CO2, еще важнее, что, в свою очередь, повысит значимость России.

Кремль оказывал негласное давление на Германию, чтобы она не встала на сторону Украины, которая стремилась в НАТО.

Ярким примером стал скачок цен на газ зимой. Президент России Владимир Путин воздействовал на Германию, намеренно заставляя государственные компании снижать запасы голубого топлива. Если бы заработал "Северный поток – 2", Берлин, возможно, не смог бы противостоять Москве.

Поскольку Запад ввел жесткие экономические санкции, Россия в качестве контрмеры использует газ. Однако следует отметить, что аналогичную стратегию по оказанию давления с помощью энергии она применяла еще до спецоперации.

В свою очередь, политика Запада в отношении России заключается в том, чтобы терпеть боль и продолжать вводить жесткие экономические ограничения, тем самым затрудняя финансирование спецоперации.

Действительно, российская экономика неуклонно разрушается под воздействием санкций, которые, по мнению многих западных экспертов, постепенно будут работать в пользу Запада. Дело в том, что многие российские отрасли промышленности зависят от западных, особенно в том, что касается передовых технологий.

Усталость от поддержки Украины, а также от бремени экономических санкций

Пока позиция ЕС и США в отношении санкций против России едина. Признаков раскола нет. Но после отставки британского премьер-министра Бориса Джонсона, который был в авангарде поддержки Украины, неясно, будет ли Великобритания продолжать вести за собой остальные государства.

Кроме того, в некоторых странах, включая США, Германию, Италию и Францию, начались выступления против решения правительства оказывать Киеву безграничную помощь, ведь ситуация далека от урегулирования.

Запад истощен экономически так же, как и Россия, и тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский негативно относится к прекращению огня и не теряет желания продолжать военные действия, в некотором смысле заставляет его беспокоиться.

В частности, страны ЕС, за некоторым исключением, в целом не отличаются крупными экономическими масштабами. Они начинают опасаться увеличения оборонных расходов в будущем с учетом российской угрозы и дальнейшего финансирования Украины.

Другими словами, бремя поддержки Киева, а также бремя экономических санкций вызывает все большее беспокойство.

<...>

И хотя экономические санкции, безусловно, оказывают влияние на российскую экономику, Запад далек от идеальной ситуации, при которой время играет против Москвы. Оно играет также и против западных стран.

Если Россия еще больше сократит поставки газа, европейской экономике будет нанесен значительный ущерб. Этой зимой энергетический кризис может стать настолько непредсказуемым, что в зависимости от степени суровости зимы не исключены смерти от переохлаждения.

Усиление санкций не остановит спецоперацию

Если Украина не станет экспортировать пшеницу, а российский газ будет ограничен, больше всего пострадают бедные слои населения Европы, развивающихся стран Африки, а также других регионов. Действительно, в СМИ, освещающих события в Африке и на Ближнем Востоке, начинают появляться ужасающие истории о том, как отцы продают свои внутренние органы, чтобы купить еду, а детьми торгуют, чтобы уменьшить количество ртов.

Российская экономика уже упала до уровня рецессии. Несомненно, ущерб для Москвы гораздо больше, чем для Запада, поскольку введенные санкции препятствуют ввозу ключевых технологий, полупроводников и других передовых компонентов, из-за чего производство затруднено.

Тем не менее рейтинг президента Путина держится на уровне 80% в опросах, которые проводят независимые организации. На данный момент западный сценарий, в соответствии с которым российская экономика рухнет, а спецоперация закончится, если усилить экономические санкции, вряд ли осуществится.

Я также лично считаю, что экономика России не так плоха, как считает Запад. Дело в том, что покупателей российской энергии достаточно много, включая Китай, Индию, Африку, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток.

Кроме того, есть мнение, что лазейки для экспорта российской нефти существуют, например, ее отправляют в страны-союзники, а затем реэкспортируют в другие государства.

Более того, чем больше Запад вводит экономических санкций, тем выше цены на энергоносители, что, в свою очередь, позволяет российской стороне увеличить доходы. Это может привести к ситуации, когда будет непонятно, на кого наложены ограничения.

Перед спецоперацией Россия подготовилась к финансовым санкциям, обеспечив достаточные валютные резервы и уменьшив долю доллара в них, а также увеличив золотые запасы и значительно сократив внешний долг. Более того, она обеспечила безграничную дружбу с Китаем и использует её в качестве буфера, чтобы уменьшить ущерб от экономических и финансовых санкций.

Кроме того, поставки природного газа в Европу никуда не делись – она продолжает получать топливо. А благодаря росту цен доходы не снизились.

В будущем экономические санкции против России, вероятно, усилятся, но нельзя надеяться, что это ускорит окончание спецоперации. Также не следует забывать, что от экономических санкций страдает не только Россия, но и бедные слои населения всего мира.

Япония должна в первую очередь думать о защите своих национальных интересов, а затем о том, что она может сделать для поддержки Украины. Эта спецоперация просто так не закончится. Неоправданная эскалация санкций в попытке ускорить развязку приведет лишь к тому, что еще больше пострадают бедные слои населения.