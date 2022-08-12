Войти
ИноСМИ

Путину удалось то, о чём российские правители долго мечтали

337
0
0
Заход ракетного крейсера Петр Великий в сирийский порт Тартус
Заход ракетного крейсера Петр Великий в сирийский порт Тартус.
Источник изображения: © РИА Новости Григорий Сысоев

Тартус в военно-морской доктрине Путина

Россия стремится расширить присутствие своего флота в Средиземном и Красном морях, а также в районе Персидского залива, пишет Al Modon. Автор статьи уверен, что это вполне реальные цели новой российской Морской доктрины.

Омар Каддур ( عمر قدور )

В Морской доктрине России Тартус упоминается как главный пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Он поможет в создании других пунктов материально-технического обеспечения в регионе, но пока нет стран, которые имели бы право на подписание аналогичных соглашений. В тексте документа говорится: "Обеспечение на постоянной основе военно-морского присутствия Российской Федерации в Средиземном море на основе пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота на территории Сирийской Арабской Республики, создание и развитие пунктов материально-технического обеспечения на территориях других государств региона".

Тартус впервые упоминается в Морской доктрине как главный пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, который обеспечивает на постоянной основе военно-морское присутствие Москвы в Средиземном море. Следует обратить особое внимание на слова "постоянное присутствие", которые говорят о долгосрочном присутствии ВМФ РФ в Тартусе. Пять лет назад было подписано соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения в районе порта Тартус. Кроме того, российские военно-морские суда, в том числе атомные крейсеры, получили право заходить во внутренние воды и порты Сирии. Другими словами, центр по обслуживанию военных кораблей превратился в полноценную военно-морскую базу. Соглашение рассчитано на 49 лет и автоматически продлевается еще на 25 лет, если ни одна из сторон в оговоренный срок не уведомит другую в письменной форме о желании его расторгнуть.

Разработка новой доктрины происходила на фоне российско-западного конфликта вокруг Украины. ВМФ РФ вскоре получит гиперзвуковые ракеты, которые позволят "молниеносно" наносить удары по врагам, предупредил президент Путин. Морская доктрина — это российский ответ тем угрозам, которые создают США и НАТО в различных морях и океанах. Поэтому Тартусу отводится большее место, чем раньше. Он стал важнейшим плацдармом Москвы в "тёплых водах", о чём долгое время мечтали российские правители.

Включение Тартуса в Морскую доктрину говорит о позиции России в отношении Сирии в целом. Она рассматривает её как часть своего "жизненного пространства". И может даже не всю Сирию, но точно районы, включающие в себя побережье и Дамаск. Другими словами, Москва не допустит прихода к власти в Дамаске правительства, которое будет выступать против её присутствия в Тартусе и Хмеймиме.

Россия всеми силами пытается не допустить никаких изменений в Сирии. Она прикрывается различными предлогами, включая "уважение государственного суверенитета". Москва не желает принимать переход к демократии в Сирии. Она выступает против, потому что это предвещает приход правительства, которое потребует прекращения военного присутствия России в Сирии, что противоречит ее новой Морской доктрине. Хоть об этом и было известно с момента подписания соглашения о расширении территории пункта материально-технического обеспечения в районе порта Тартус, сегодня российская позиция приобретает более стратегическое значение. Москва решительно настроена сохранить свои зоны влияния, заявляя, что украинская трясина никак не повлияла на ее статус сверхдержавы.

Во время украинского кризиса американцы не совершали никаких провокаций в Сирии. Координация между сторонами не прекращалась. То же самое касается и взаимопонимания в отношении угрозы Турции начать новую военную операцию. Ранее Вашингтон решил не посягать на сферы влияния Москвы в Сирии, то есть на территории, которые номинально находятся под контролем режима Асада. Западные страны также отказались от своих амбиций в Сирии, настаивая на политическом урегулировании и уходе Башара Асада.

Военно-морская база в Тартусе не интересует Вашингтон. Он не воспринимает ее как угрозу или стратегическое соперничество. Американцы убеждены в том, что они имеют абсолютное военное превосходство и что российская военная промышленность не способна составить им конкуренцию. Гибель крейсера "Москва" в результате артиллерийского обстрела украинскими силами показала реальное положение ВМФ России.

Военное превосходство США никак не влияет на возможность американо-российского столкновения, в результате которого Россия могла бы потерять свое положение на мировой арене. Вашингтон устраивает украинская трясина. Она может оказать на Россию большее влияние, чем Афганистан на Советский Союз. Мечты о превращении Сирии в трясину для российских войск так и остается лишь мечтой.

Сирийцы всерьез обеспокоены новой Морской доктриной РФ из-за её влияния на ситуацию в стране. Этот документ показывает стратегию Москвы на следующие четыре с половиной десятилетия, согласно соглашению о базе в Тартусе, и говорит об отсутствии каких-либо значимых глобальных игроков, способных противостоять России. Это, в свою очередь, поднимает вопросы о нынешних сирийских оппозиционных организациях или тех, что могут быть созданы в ближайшие годы.

Одна из важных проблем — отсутствие инструментов давления на Москву и распространение российского влияния на военные и разведывательные структуры в Дамаске. Невозможно реализовать требование о свержении Асада и выводе российских сил из Сирии, опять же, ввиду отсутствия сбалансированной внешней поддержки. Что касается альтернативы Асаду, то её нет. Он прошел все проверки Москвы, и у неё нет причин думать о его замене. Если ей вдруг потребуется устранить Асада, то она легко найдет ему преемника.

Морская доктрина напоминает о реальном положении дел в то время, когда заслуги России, похоже, не интересуют сирийскую оппозицию. Свержение Асада — важный шаг для решения оставшихся проблем, но его судьба тесно связана с российскими амбициями. "Русский медведь", известный своей медлительностью и отсутствием гибкости, уникален и имеет преимущество в том, что касается Сирии. Это первый и, возможно, последний раз, когда заинтересованной стороной являются не сирийцы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Персоны
Башар Асад
Путин Владимир
Проекты
NATO
ГЗЛА
Похожие новости
26.04.2022
В результате спецоперации на Украине США теряют роль мирового гегемона
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
14.05.2019
The Economist (Великобритания): российская военная авантюра в Сирии окупается сторицей
04.07.2017
Хотят ли американцы воевать с Россией
08.10.2015
20 целей российской военной операции в Сирии ("Publico.es", Испания)
20.02.2013
Через призму угроз России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.08 08:37
  • 3
Россия продемонстрирует ракету модульного построения Х-МД-Э
  • 12.08 07:47
  • 30175
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.08 03:36
  • 2
Американская компания Planet.Labs утверждает, что на представленных спутниковых снимках - последствия взрывов на аэродроме в Новофёдоровке
  • 12.08 01:22
  • 2
С начала 2022 года на территории ЦВО открылись около 30 парков "Патриот"
  • 12.08 00:56
  • 9
Ходаковский рассказал об отличии работы российской и украинской артиллерии на фронте
  • 12.08 00:37
  • 14
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 11.08 23:16
  • 8
В США оценили срок начала использования российских «Охотников» на Украине
  • 11.08 22:46
  • 1
Россия передала Мали партию боевых самолётов и вертолётов
  • 11.08 21:34
  • 2
Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму
  • 11.08 20:14
  • 13
Российские стелс-корветы оснастили "Калибрами"
  • 11.08 18:50
  • 1
Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине зенитного комплекса "Гепард"
  • 11.08 17:37
  • 17
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 11.08 13:21
  • 9
Лучисто-игристое оружие России
  • 11.08 11:59
  • 1
В Роскосмосе заявили, что работы по созданию ракетного комплекса "Байтерек" идут по плану
  • 11.08 11:57
  • 0
Польское правительство готово вернуть всеобщий обязательный призыв в армию