Путину удалось то, о чём российские правители долго мечтали

Тартус в военно-морской доктрине Путина

Россия стремится расширить присутствие своего флота в Средиземном и Красном морях, а также в районе Персидского залива, пишет Al Modon. Автор статьи уверен, что это вполне реальные цели новой российской Морской доктрины.

Омар Каддур ( عمر قدور )

В Морской доктрине России Тартус упоминается как главный пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Он поможет в создании других пунктов материально-технического обеспечения в регионе, но пока нет стран, которые имели бы право на подписание аналогичных соглашений. В тексте документа говорится: "Обеспечение на постоянной основе военно-морского присутствия Российской Федерации в Средиземном море на основе пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота на территории Сирийской Арабской Республики, создание и развитие пунктов материально-технического обеспечения на территориях других государств региона".

Тартус впервые упоминается в Морской доктрине как главный пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, который обеспечивает на постоянной основе военно-морское присутствие Москвы в Средиземном море. Следует обратить особое внимание на слова "постоянное присутствие", которые говорят о долгосрочном присутствии ВМФ РФ в Тартусе. Пять лет назад было подписано соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения в районе порта Тартус. Кроме того, российские военно-морские суда, в том числе атомные крейсеры, получили право заходить во внутренние воды и порты Сирии. Другими словами, центр по обслуживанию военных кораблей превратился в полноценную военно-морскую базу. Соглашение рассчитано на 49 лет и автоматически продлевается еще на 25 лет, если ни одна из сторон в оговоренный срок не уведомит другую в письменной форме о желании его расторгнуть.

Разработка новой доктрины происходила на фоне российско-западного конфликта вокруг Украины. ВМФ РФ вскоре получит гиперзвуковые ракеты, которые позволят "молниеносно" наносить удары по врагам, предупредил президент Путин. Морская доктрина — это российский ответ тем угрозам, которые создают США и НАТО в различных морях и океанах. Поэтому Тартусу отводится большее место, чем раньше. Он стал важнейшим плацдармом Москвы в "тёплых водах", о чём долгое время мечтали российские правители.

Включение Тартуса в Морскую доктрину говорит о позиции России в отношении Сирии в целом. Она рассматривает её как часть своего "жизненного пространства". И может даже не всю Сирию, но точно районы, включающие в себя побережье и Дамаск. Другими словами, Москва не допустит прихода к власти в Дамаске правительства, которое будет выступать против её присутствия в Тартусе и Хмеймиме.

Россия всеми силами пытается не допустить никаких изменений в Сирии. Она прикрывается различными предлогами, включая "уважение государственного суверенитета". Москва не желает принимать переход к демократии в Сирии. Она выступает против, потому что это предвещает приход правительства, которое потребует прекращения военного присутствия России в Сирии, что противоречит ее новой Морской доктрине. Хоть об этом и было известно с момента подписания соглашения о расширении территории пункта материально-технического обеспечения в районе порта Тартус, сегодня российская позиция приобретает более стратегическое значение. Москва решительно настроена сохранить свои зоны влияния, заявляя, что украинская трясина никак не повлияла на ее статус сверхдержавы.

Во время украинского кризиса американцы не совершали никаких провокаций в Сирии. Координация между сторонами не прекращалась. То же самое касается и взаимопонимания в отношении угрозы Турции начать новую военную операцию. Ранее Вашингтон решил не посягать на сферы влияния Москвы в Сирии, то есть на территории, которые номинально находятся под контролем режима Асада. Западные страны также отказались от своих амбиций в Сирии, настаивая на политическом урегулировании и уходе Башара Асада.

Военно-морская база в Тартусе не интересует Вашингтон. Он не воспринимает ее как угрозу или стратегическое соперничество. Американцы убеждены в том, что они имеют абсолютное военное превосходство и что российская военная промышленность не способна составить им конкуренцию. Гибель крейсера "Москва" в результате артиллерийского обстрела украинскими силами показала реальное положение ВМФ России.

Военное превосходство США никак не влияет на возможность американо-российского столкновения, в результате которого Россия могла бы потерять свое положение на мировой арене. Вашингтон устраивает украинская трясина. Она может оказать на Россию большее влияние, чем Афганистан на Советский Союз. Мечты о превращении Сирии в трясину для российских войск так и остается лишь мечтой.

Сирийцы всерьез обеспокоены новой Морской доктриной РФ из-за её влияния на ситуацию в стране. Этот документ показывает стратегию Москвы на следующие четыре с половиной десятилетия, согласно соглашению о базе в Тартусе, и говорит об отсутствии каких-либо значимых глобальных игроков, способных противостоять России. Это, в свою очередь, поднимает вопросы о нынешних сирийских оппозиционных организациях или тех, что могут быть созданы в ближайшие годы.

Одна из важных проблем — отсутствие инструментов давления на Москву и распространение российского влияния на военные и разведывательные структуры в Дамаске. Невозможно реализовать требование о свержении Асада и выводе российских сил из Сирии, опять же, ввиду отсутствия сбалансированной внешней поддержки. Что касается альтернативы Асаду, то её нет. Он прошел все проверки Москвы, и у неё нет причин думать о его замене. Если ей вдруг потребуется устранить Асада, то она легко найдет ему преемника.

Морская доктрина напоминает о реальном положении дел в то время, когда заслуги России, похоже, не интересуют сирийскую оппозицию. Свержение Асада — важный шаг для решения оставшихся проблем, но его судьба тесно связана с российскими амбициями. "Русский медведь", известный своей медлительностью и отсутствием гибкости, уникален и имеет преимущество в том, что касается Сирии. Это первый и, возможно, последний раз, когда заинтересованной стороной являются не сирийцы.