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РИА Новости

Россия победила на Всемирных курсантских играх в Петербурге

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Шевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Журавлев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Российская сборная победила на III Всемирных курсантских играх, которые проходят с 4 августа в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Эти игры стали самыми масштабными спортивными международными соревнованиями 2022 года. Состязались 576 спортсменов, которые представляли 20 государств мира. Было разыграно 94 комплекта медалей. Сборная команда Вооруженных сил Российской Федерации одержала убедительную победу, завоевав 145 медалей, из них 73 – золотые", - сказал Панков.

Он добавил, что курсантами российских военных вузов было установлено 20 рекордов игр.

Панков подчеркнул, что сегодня именно военный спорт год за годом демонстрирует, что спорт - вне политики.

В программу игр вошли волейбол, легкая атлетика, летний биатлон, плавание, военное пятиборье, стрельба из штатного оружия и спортивное ориентирование.

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