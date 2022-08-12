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ТАСС

Предприятие Роскосмоса приступило к работе над проектом спутников связи "Экспресс-РВ"

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«ИСС им. академика М.Ф. Решетнева»
Цех «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: Олег Яковлев/РБК

Четыре аппарата будут расположены на высокоэллиптической орбите

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, входит в Роскосмос) начало разработку проекта спутников связи "Экспресс-РВ". Об этом говорится в сообщении предприятия, распространенном в четверг.

"Специалисты компании "ИСС" приступили к проработке проекта по созданию спутников широкополосного интернета "Экспресс-РВ", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

В ИСС напомнили, что в группировку войдут четыре таких аппарата на высокоэллиптической орбите. "С их помощью будут охвачены связью и вещанием зоны Северного морского пути и арктические районы, недоступные для геостационарных спутников. Также система будет использоваться для осуществления подвижной широкополосной связи на транспорте", - пояснили в компании.

Группировка "Экспресс-РВ" войдет в программу "Сфера". Ранее в плане развития Севморпути, опубликованном на сайте правительства, сообщалось, что четыре высокоэллиптических телекоммуникационных спутника "Экспресс-РВ" для обеспечения интернета в Арктике планируется вывести на орбиту до конца 2026 года. 

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ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Арктика
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