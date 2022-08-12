Состоялась выкатка первого C-130J "Супер Геркулес", предназначенного для ВВС Индонезии

ЦАМТО, 11 августа. Командование ВВС Индонезии опубликовало фото состоявшейся 6 августа на предприятии компании Lockheed Martin церемонии выкатки первого (из пяти заказанных) самолета ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес".

Как сообщал ЦАМТО, в конце 2018 года представитель Lockheed Martin Ричард Джонстон подтвердил, что американская корпорация взаимодействует с ВВС Индонезии и представила ответ на запрос об информации о возможности закупки самолетов C-130J. Тогда же представитель Lockheed Martin подтвердил, что для ускорения поставки закупку C-130J для Индонезии планируется реализовать в рамках прямого коммерческого контракта, а не в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Контракт на поставку ВВС Индонезии пяти самолетов C-130J-30 был подписан без огласки в конце 2019 года. Ни одна из сторон официально не разглашает информацию о заказе. Как ожидается, первые самолеты будут поставлены к концу 2022 или в начале 2023 года. Они войдут в состав 31-й авиационной эскадрильи, размещенной на базе ВВС "Халим Перданакусума" в Джакарте.

В настоящее время на вооружении ВВС имеется около 20 самолетов C-130, большинство из которых представляют собой C-130B, приобретенные в 1960-х гг. Покупка пяти C-130J-30 позволит заменить часть устаревших C-130B.

Ожидается, что в перспективе ВС Индонезии разместят дополнительный заказ на поставку C-130J. Учитывая удаленностью многих островов, регулярно происходящие извержения вулканов, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, возможность эффективного выполнения воздушных перевозок жизненно важна для вооруженных сил Индонезии.

C-130J-30 "Супер Геркулес" с удлиненным фюзеляжем (на 4,6 м длиннее C-130), обеспечивает перевозку на 30% больше пассажиров и грузов, на 50% больше парашютных грузовых систем (CDS), на 44% больше десантников, обеспечивая 14-процентную экономию топлива и увеличение дальности полета на 20%.