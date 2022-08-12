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ТАСС

На космодроме Восточный начали бетонировать взлетно-посадочную полосу

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Источник изображения: Пресс-служба АО "ЦЭНКИ"

Как подчеркнули в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, ее габариты позволят принимать пассажирские и транспортные воздушные суда всех типов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Бетонирование основного покрытия взлетно-посадочной полосы будущего аэропорта началось на космодроме Восточный. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос).

"На космодроме Восточный приступили к бетонированию основного покрытия взлетно-посадочной полосы. В настоящий момент работает бетоноукладчик шириной 7,5 м, также специалисты ожидают скорое прибытие более крупногабаритного 15-метрового укладчика", - отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули в ЦЭНКИ, габариты будущей полосы позволят принимать пассажирские и транспортные воздушные суда всех типов. Длина ВПП составит 3 км 250 м. Бетон ВПП аэропорта Восточного укладывается в несколько слоев. Это позволит обеспечить ее упругость. Первый слой был уложен в мае, сейчас строители перешли к основному.

"Аэропортовый комплекс на космодроме Восточный обеспечит перевозку космических аппаратов, обслуживание пассажиров, а также полноценное функционирование служб по поиску и спасению космических экипажей", - пояснили в пресс-службе.

Пропускная способность аэропорта ожидается на уровне 250 человек в час. За его эксплуатацию будет отвечать ЦЭНКИ.

В апреле Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, сообщил, что строительство взлетно-посадочной полосы на космодроме Восточный планируется закончить в октябре 2022 года. 

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