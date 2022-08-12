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ЦАМТО

Корабли Северного флота приступили к выполнению задач арктического похода

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БПК "Адмирал Левченко"
БПК "Адмирал Левченко", Северный Флот.
Источник изображения: foto.mail.ru/community/voen_mor_flot

ЦАМТО, 11 августа. Корабли и суда арктической группировки Северного флота, созданной на основе Кольской флотилии разнородных сил, вышли в Баренцево море.

В состав участников очередного похода отряда кораблей Северного флота по морям Северного Ледовитого океана вошли экипажи большого противолодочного корабля "Адмирал Левченко", большого десантного корабля "Александр Отраковский" и большого морского танкера "Сергей Осипов".

Поход проходит под непосредственным руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Он традиционно продлится несколько месяцев.

В рамках похода по северным морям спланирован ряд мероприятий оперативной и боевой подготовки. Также будут проведены несколько военных экспериментов и отработана тактика совместных действий военных моряков и подразделений береговых войск по защите арктической островной зоны. Планируется ряд заходов боевых кораблей в приморские города и поселки на Крайнем Севере России, сообщает пресс-служба Северного флота.

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