Александр Фомин проинформировал иностранных военных атташе о X Московской конференции по международной безопасности

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин выступает на пленарном заседании "Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции" на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019.

ЦАМТО, 11 августа. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александра Фомина 10 августа на брифинге проинформировал иностранных военных атташе о проведении X Московской конференции по международной безопасности.

Ниже доклад А.Фомина приведен в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Уважаемые дамы и господа!

16 августа текущего года Министерство обороны Российской Федерации организует десятую, юбилейную Московскую конференцию по международной безопасности.

Данный форум проводится с 2012 года.

За этот период, по оценкам российского и зарубежного экспертного сообщества, Московская конференция стала одной из наиболее авторитетных международных дискуссионных площадок, посвященных обсуждению вопросов безопасности, превзойдя по своим масштабам, числу и уровню участников аналогичные мероприятия, проводимые в других странах.

Московская конференция постоянно совершенствуется, ее повестка дня расширяется. В первые годы повестка дня конференции ограничивалась узкими вопросами. Например, на первом форуме обсуждалась только тема противоракетной обороны, на втором – различные аспекты европейской безопасности. Количество делегатов, принявших участие в этих мероприятиях, не превышало 200-300 человек. На последующих форумах диапазон рассматриваемых тем расширился, дискуссии затрагивали весь спектр наиболее острых проблем глобальной и региональной безопасности. Существенно возрос интерес мирового экспертного сообщества к конференции, заметно увеличился состав ее участников: в "доковидном" 2019 году на форум прибыло более 1000 делегатов из 111 стран.

В разные годы в фокусе особого внимания делегатов оказывались наиболее актуальные на момент проведения мероприятия вопросы: безопасность на Ближнем Востоке и Северной Африке, феномен цветных революций, противодействие международному терроризму, ситуация в Сирии, разгром ИГИЛ и т.д.

В этом году приглашения направлены представителям 109 стран, в том числе руководителям оборонных ведомств 89 государств и главам 8 международных организаций, 220 российским и иностранным экспертам в области безопасности.

По нашим оценкам, в конференции примут участие свыше 700 делегатов из более чем 70 стран мира.

Хотел бы подчеркнуть, что эксперты будут представлены из всех, без исключения, регионов мира.

На сегодня свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран, как очно, так и по видео-конференц-связи, а именно: 25 – очно, 10 – по видео-конференц-связи, а также 8 начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны, шесть международных организаций.

Впервые Московская конференция по международной безопасности пройдет одновременно с Международным военно-техническим форумом "Армия" и Армейскими международными играми. Это позволит делегациям принять участие сразу в трех крупных международных мероприятиях, объединенных по месту и времени.

Уважаемые коллеги!

X Московская конференция организуется на фоне непростой международной обстановки, неприкрытого санкционного и информационного давления на Российскую Федерацию и дружественные нам страны. Такие действия направлены на подрыв связей России с традиционным партнерами и представляют собой очередную попытку изолировать или разъединить наши страны.

В этой связи мы безмерно благодарны всем участникам конференции за неизменно стойкую позицию.

В этих условиях конференция с ее возможностями по открытому и конструктивному диалогу приобретает особое значение. Одна из ее целей – обмен экспертными мнениями и оценками по актуальным вопросам безопасности. Кроме того, на конференции до широкой аудитории будет доведена правдивая информация о действиях России на международной арене, а также истинные причины сложившейся геополитической ситуации в мире.

Программа конференции представлена на слайде. Традиционно конференцию откроет выступление министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу по ключевым проблемам глобальной и региональной безопасности.

В рамках пленарных заседаний по отдельным темам региональной повестки с докладами выступят представители Главного оперативного и Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

На конференции планируется детально обсудить вопросы стратегической стабильности и безопасности в Азиатского-Тихоокеанском регионе, Африке, на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки и на Европейском континенте. Запланированы выступления глав военных ведомств и руководителей международных организаций, авторитетных экспертов в области безопасности, которые уже обратились к нам и заранее запросили такую возможность.

В этом году для удобства глав оборонных ведомств и других высоких делегатов, помимо личного прибытия на конференцию, мы также предусмотрели и другие форматы участия, а именно: в режиме видео-конференц-связи или представления на пленарных заседаниях, заранее записанных видеообращений.

Уважаемые коллеги!

С нетерпением ждем делегации ваших стран на X Московской конференции по международной безопасности!

Рассчитываем на то, что по результатам дискуссий на организуемом Минобороны России форуме появятся новые идеи и инициативы в сфере безопасности, новые решения соответствующих проблем, способы купирования возникающих вызовов и угроз.

Уверены, это станет весомым вкладом конференции и ее участников в поддержание мира, глобальной и региональной стабильности".