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ЦАМТО

Министр обороны Блащак: польские военные начали обучение на американских танках Abrams

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Серийный танк М1А2 SEP v.3 Abrams перед демонстрацией министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку на американском танковом заводе Joint Services Manufacturing Center (JSMC) в Лима (штат Огайо), 07.10.2021
Серийный танк М1А2 SEP v.3 Abrams перед демонстрацией министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку на американском танковом заводе Joint Services Manufacturing Center (JSMC) в Лима (штат Огайо), 07.10.2021.
Источник изображения: Wojciech Krol / министерство национальной обороны Польши

ЦАМТО, 11 августа. Польские военные начали осваивать американские танки Abrams. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, открывая учения.

Как напоминает агентство, ранее Польша заключила контракт на покупку 250 новых американских танков Abrams. Ожидается, что поставки начнутся в начале будущего года и продлятся до 2026 года. Кроме того, Польша закупает у США дополнительно 116 бывших в употреблении танков Abrams, которые должны будут восполнить недостаток бронетехники, возникший после передачи Украине нескольких сотен танков Т-72. Первые бывшие в употреблении Abrams уже прибыли в Польшу.

"Начался курс, начался тренинг, который дает возможность подготовки, быстрой подготовки за короткое время польских солдат и польских техников к обслуживанию танков Abrams", – сказал М.Блащак.

"Нашей целью является то, чтобы танки, когда прибудут на вооружение Войска польского, могли обслуживаться обученными солдатами. И так будет. Мы рассчитываем уже в будущем году получить 116 танков Abrams из состава ВС США", – добавил он.

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Украина
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M1 Abrams
Т-72
Проекты
Военные учения
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