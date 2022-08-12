Министр обороны Блащак: польские военные начали обучение на американских танках Abrams

ЦАМТО, 11 августа. Польские военные начали осваивать американские танки Abrams. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, открывая учения.

Как напоминает агентство, ранее Польша заключила контракт на покупку 250 новых американских танков Abrams. Ожидается, что поставки начнутся в начале будущего года и продлятся до 2026 года. Кроме того, Польша закупает у США дополнительно 116 бывших в употреблении танков Abrams, которые должны будут восполнить недостаток бронетехники, возникший после передачи Украине нескольких сотен танков Т-72. Первые бывшие в употреблении Abrams уже прибыли в Польшу.

"Начался курс, начался тренинг, который дает возможность подготовки, быстрой подготовки за короткое время польских солдат и польских техников к обслуживанию танков Abrams", – сказал М.Блащак.

"Нашей целью является то, чтобы танки, когда прибудут на вооружение Войска польского, могли обслуживаться обученными солдатами. И так будет. Мы рассчитываем уже в будущем году получить 116 танков Abrams из состава ВС США", – добавил он.