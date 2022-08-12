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Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" презентует новые военные разработки на форуме "Армия-2022"

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Перспективная зенитная ракетная система С-500 (55Р6М) на стенде холдинга "Алмаз-Антей".
Источник изображения: http://www.almaz-antey.ru/

Открытый показ ряда изделий состоится впервые

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Натурные образцы вооружений и военной техники, средства радиолокации, а также ряд разработок гражданского назначения представит концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который пройдет с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.

"Открытый показ некоторых изделий состоится впервые. В рамках мероприятия представители концерна планируют провести встречи и переговоры с потенциальными заказчиками, отечественными и зарубежными партнерами", - сказано в сообщении пресс-службы концерна, распространённом в четверг.

Генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков отмечает, что "роль средств воздушно-космической обороны в современных вооруженных конфликтах сложно переоценить".

"Сегодня Россия занимает лидирующее положение в сфере создания лучших образцов техники ПВО-ПРО, и концерн вносит весомый вклад в историю этого лидерства. Наше участие в форуме "Армия" стало традицией, которая дает возможность широкой публике ознакомиться с достижениями отечественного ОПК в этой области", - отметил Новиков, которого цитирует пресс-служба.

Новиков "подчеркнул, что холдинг и его предприятия успешно решают задачи не только по выполнению государственного оборонного заказа, но и по диверсификации производства", сказано в сообщении.

"При этом концерн в полном объеме исполняет свои обязательства по линии военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами, включая послепродажное обслуживание техники и обучение специалистов", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
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