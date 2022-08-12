Спецназовцы из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли в Белоруссию

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская военно-транспортная авиация доставила в Белоруссию участников конкурса "Полярная звезда — 2022" Армейских международных игр из России, Венесуэлы, Судана и Ирана, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Самолётом военно-транспортной авиации ВКС России подразделения специального назначения из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли на аэродром Барановичи в Республике Беларусь для участия в Международных соревнованиях "Полярная звезда-2022", - говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусская сторона, несмотря на тёмное время суток, оказала тёплый прием с хлебом и солью.

Участники конкурса продемонстрируют свое мастерство в различных этапах и упражнениях соревнований, в том числе в штурме здания с заложниками и десантировании на точность приземления в составе группы.

Международный конкурс "Полярная звезда" среди подразделений специального назначения проходит на территории Белоруссии на базе полигона Брестский с 14 по 26 августа в рамках VIII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды вооруженных сил шести государств - России, Белоруссии, Венесуэлы, Судана, Ирана и Узбекистана. Торжественная церемония открытия конкурса пройдет 14 августа.