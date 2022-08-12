Войти
Интерфакс-АВН

Пашинян проинформировал иранского президента об инцидентах на армяно-азербайджанской границе

305
0
0
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Ереван. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Обстановку в регионе, вызовы безопасности и инциденты на границе Армении и Азербайджана обсудили в ходе телефонного разговора премьер Армении Никол Пашинян и президент Ирана Эбрахим Раиси.

"Пашинян представил подробности инцидентов на границе между Арменией и Азербайджаном, были обсуждены региональные события и вызовы безопасности. Премьер Армении заявил о важности полноценной реализации договоренностей, закреплённых в трехсторонних заявлениях (глав Армении, России, Азербайджана по Карабаху - ИФ)", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Со своей стороны президент Ирана сослался на заявление верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи, сделанное на встрече с президентами РФ и Турции, о том, что Иран чувствителен в вопросе своих границ в Кавказском регионе и будет противодействовать любым попыткам их изменить, отметили в армянском правительстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Иран
Россия
Турция
Похожие новости
04.04.2022
Возвращаясь к урокам недавних войн
21.06.2021
Соседский союз: для чего Эрдоган приехал в отвоеванную часть Карабаха
17.11.2020
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
28.08.2020
Преградили путь: в Сирии произошло столкновение БТР РФ и США
27.02.2020
Первый импортер «Искандеров»
22.04.2019
Курдов опять предали
26.12.2016
Зачем Россия продала Армении "Искандеры" (Hetq, Армения)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.08 07:47
  • 30175
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.08 03:36
  • 2
Американская компания Planet.Labs утверждает, что на представленных спутниковых снимках - последствия взрывов на аэродроме в Новофёдоровке
  • 12.08 02:37
  • 2
Россия продемонстрирует ракету модульного построения Х-МД-Э
  • 12.08 01:22
  • 2
С начала 2022 года на территории ЦВО открылись около 30 парков "Патриот"
  • 12.08 00:56
  • 9
Ходаковский рассказал об отличии работы российской и украинской артиллерии на фронте
  • 12.08 00:37
  • 14
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 11.08 23:16
  • 8
В США оценили срок начала использования российских «Охотников» на Украине
  • 11.08 22:46
  • 1
Россия передала Мали партию боевых самолётов и вертолётов
  • 11.08 21:34
  • 2
Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму
  • 11.08 20:14
  • 13
Российские стелс-корветы оснастили "Калибрами"
  • 11.08 18:50
  • 1
Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине зенитного комплекса "Гепард"
  • 11.08 17:37
  • 17
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 11.08 13:21
  • 9
Лучисто-игристое оружие России
  • 11.08 11:59
  • 1
В Роскосмосе заявили, что работы по созданию ракетного комплекса "Байтерек" идут по плану
  • 11.08 11:57
  • 0
Польское правительство готово вернуть всеобщий обязательный призыв в армию