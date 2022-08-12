Пашинян проинформировал иранского президента об инцидентах на армяно-азербайджанской границе

Ереван. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Обстановку в регионе, вызовы безопасности и инциденты на границе Армении и Азербайджана обсудили в ходе телефонного разговора премьер Армении Никол Пашинян и президент Ирана Эбрахим Раиси.

"Пашинян представил подробности инцидентов на границе между Арменией и Азербайджаном, были обсуждены региональные события и вызовы безопасности. Премьер Армении заявил о важности полноценной реализации договоренностей, закреплённых в трехсторонних заявлениях (глав Армении, России, Азербайджана по Карабаху - ИФ)", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Со своей стороны президент Ирана сослался на заявление верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи, сделанное на встрече с президентами РФ и Турции, о том, что Иран чувствителен в вопросе своих границ в Кавказском регионе и будет противодействовать любым попыткам их изменить, отметили в армянском правительстве.