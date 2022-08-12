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ТАСС

Боррель призвал европейцев быть готовыми "заплатить" за поддержку Украины

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Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo / John Thys, Pool via AP

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности добавил, что ситуация вокруг Украины "напрямую затрагивает" Европу

МАДРИД, 11 августа. /ТАСС/. Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы "заплатить цену" за поддержку Украины. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в четверг интервью испанской газете El País.

По его словам, "граждане должны быть готовы заплатить цену, чтобы сохранить поддержку Украины и единство ЕС". Глава дипломатии Евросоюза добавил, что ситуация вокруг Украины "напрямую затрагивает" Европу. "Все войны заканчиваются переговорами, - считает он. - То, что мы помогаем Украине в военном отношении, не означает, что мы не делаем все возможное для переговоров".

"Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений", - добавил Боррель. По его словам, страны юга Европы не должны демонстрировать отсутствие солидарности с севером в энергетическом плане. "Испания может сделать многое, потому что у нее треть всех европейских мощностей по сжижению природного газа, - отметил он. - Мы (Испания - прим. ТАСС) можем стать воротами в Европу для газа, альтернативного российскому".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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