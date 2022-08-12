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РИА Новости

Генерал рассказал, как работает высокоточное авиационное оружие

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Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости / Валентин Капустин

Генерал Балуевский: высокоточное авиационное оружие уничтожает цель вне зоны любой ПВО

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Высокоточное авиационное оружие точно уничтожает цель на дальностях до тысяч километров при обеспечении безопасности летчика и самолета, заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.

"Многоканальность современных и перспективных систем наведения дает авиационному высокоточному оружию большую гибкость, помехозащищенность, возможность выбора автономного или командного режима наведения в зависимости от обстановки, задачи и типа поражаемой цели. В свою очередь, развитие автономных способов наведения, получающих новое качественное развитие в связи с внедрением элементов искусственного интеллекта, позволяет применять вооружение массированно, залпами или роями, при этом со значительной дистанции и с обеспечением безопасности носителя", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".

По его мнению, все это в комплексе формирует современный облик системы авиационного вооружения, позволяющей наносить высокоточные удары с воздуха по целям на расстоянии десятков, сотен и даже тысяч километров, то есть вне зоны действия ПВО, даже построенной на зенитных ракетных системах средней и большой дальности, и дает возможность ударной авиации действовать из глубины своей территории.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Балуевский Юрий
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