Генерал рассказал, как работает высокоточное авиационное оружие

Генерал Балуевский: высокоточное авиационное оружие уничтожает цель вне зоны любой ПВО

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Высокоточное авиационное оружие точно уничтожает цель на дальностях до тысяч километров при обеспечении безопасности летчика и самолета, заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.

"Многоканальность современных и перспективных систем наведения дает авиационному высокоточному оружию большую гибкость, помехозащищенность, возможность выбора автономного или командного режима наведения в зависимости от обстановки, задачи и типа поражаемой цели. В свою очередь, развитие автономных способов наведения, получающих новое качественное развитие в связи с внедрением элементов искусственного интеллекта, позволяет применять вооружение массированно, залпами или роями, при этом со значительной дистанции и с обеспечением безопасности носителя", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".

По его мнению, все это в комплексе формирует современный облик системы авиационного вооружения, позволяющей наносить высокоточные удары с воздуха по целям на расстоянии десятков, сотен и даже тысяч километров, то есть вне зоны действия ПВО, даже построенной на зенитных ракетных системах средней и большой дальности, и дает возможность ударной авиации действовать из глубины своей территории.