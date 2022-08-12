Новую электрическую бесшумную торпеду ЭТ-1Э покажут на форуме "Армия-2022"

Она способна поражать надводные, подводные и береговые цели на расстоянии до 18 км

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новую электрическую торпеду ЭТ-1Э, способную поражать любые надводные, подводные и береговые цели на расстоянии до 18 км, представят на экспозиции корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на форуме "Армия-2022". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КТРВ.

"На нашей экспозиции на "Армии-2022" будет представлена новая электрическая торпеда ЭТ-1Э. Она может поражать любые надводные и подводные цели, стационарные морские и береговые объекты на максимальном расстоянии до 18 км во всех акваториях Мирового океана в сложной помеховой обстановке, в том числе на мелководье и подо льдом. Имеет скорость хода от 30 до 50 узлов", - сказали в корпорации, отметив, что главное ее преимущество - это "бесшумность и скрытность, засечь ее на дальних рубежах практически невозможно".

Как рассказали в КТРВ, ЭТ-1Э может применяться с подводных лодок с торпедными аппаратами калибра 534 мм, оснащенных агрегатами электроразрывного ввода данных.

ЭТ-1Э разработана в Государственном научно-производственном предприятии "Регион" (в составе КТРВ), являющимся крупнейшим российским разработчиком морского торпедного и авиационного бомбового вооружения.

Также, по данным КТРВ, в экспозиции будут представлены другие разработки "Региона" - корректируемая авиабомба с телевизионно-корреляционной головкой самонаведения КАБ-500Кр, авиабомба с аппаратурой спутникового наведения и фугасной боевой частью КАБ-500С-Э, противолодочная корректируемая авиабомба "Загон-1" авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ, малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет-Э/НК" с антиторпедой и комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой "Шквал-Э".

КТРВ - один из крупнейших участников форума. Корпорация принимает участие в нем с его первого проведения в 2015 году. В демонстрационном центре корпорации всегда представлены новейшие образцы высокоточного авиационного и морского оружия, а также широкий спектр высокотехнологичных изделий гражданского и двойного назначения.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.