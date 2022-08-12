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РИА Новости

"Такого еще не видели". Чем западные трофеи удивили солдат в Донбассе

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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики на складе с трофейным оружием, взятым после боев за поселок Золотое Попаснянского района
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики на складе с трофейным оружием, взятым после боев за поселок Золотое Попаснянского района.
Источник изображения: © РИА Новости / Геннадий Дубовой

ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости, Андрей Коц. За шесть с половиной месяцев специальной военной операции в Донбассе захватили немало западных трофеев. Гранатометы, ПТУРы, бронетранспортеры, стрелковое, ПВО, автомобильная техника, ствольная и реактивная артиллерия — все это сейчас проходит проверку боем. О том, как в ДНР оценивают зарубежные "подарки", — в материале РИА Новости.

"Калашников" надежнее"

Первые американские "Джавелины" и британские NLAW попали к донецким военным еще в марте.

"Мы уже испытали их на полигоне, — рассказывает офицер армии ДНР с позывным Лютый. — Они хорошие, точные, но в руках наспех обученных теробороновцев бесполезны. Да и характер боев в Донбассе не позволяет раскрыть весь потенциал западных ПТУРов. Для того, чтобы поразить цель из того же "Джавелина", нужно порядка 15 секунд держать ее на прицеле, пока ракета не "сообразит", куда лететь. Наши танки так долго на открытой местности не маячат. Выстрелил — отъехал, выстрелил — отъехал".

Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин" (Javelin) на одной из улиц Северодонецка

Источник изображения: © РИА Новости / Максим Захаров

По словам военных, даже древние советские "Фаготы" почти не уступают по эффективности. Куда больше донецкие танкисты опасаются украинской "Стугны". Бронепробиваемость та же, но управление с выносного пульта. Оператору не нужно находиться у установки — можно все делать из укрытия.

"Помимо ПТУРов, мы захватили немало стрелкового оружия западного образца, — продолжает офицер. — В основном различные модификации штурмовых винтовок AR-15. Некоторые производятся по лицензии на Украине. Это оружие нас ничем не удивило. Да, удобное, как сейчас модно говорить — эргономичное. Но патронов для него очень мало. Кроме того, эти стволы капризные. Наш "Калашников" надежнее. А вот снайперские винтовки у ВСУ отличные. Я лично стрелял из трофейной крупнокалиберной Barret M82. Замечательное оружие. Точное и дальнобойное. Гарантированно пробивает в борт БТР".

Донецкие военные хвалят и тактический "обвес" на стрелковке. Если теробороновцы воюют с дедовскими АК-47 и АКМС, то кадровые части вооружены гораздо лучше. Самый желанный трофей стрелка армии ДНР — коллиматорные прицелы Holosight и Aimpoint. В России подобный гаджет стоит не меньше ста тысяч рублей. В ВСУ они есть практически в каждом пехотном подразделении.

"Как космический корабль"

У бойцов ДНР есть трофеи и посерьезнее. В 1-й Славянской бригаде есть украинский танк Т-64, захваченный весной на запорожском направлении. Машина старая, а "начинка" внутри — современная. Тепловизор западного образца позволяет ночью разглядеть объект на дистанции до пяти километров.

Танк Т-64 армии ДНР

Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Военные признаются: аналогичные штатные приборы на вооружении донецкой армии действуют максимум на два километра. Кроме того, трофейная "шестьдесятчетверка" оборудована камерами — у экипажа обзор на 360 градусов.

"Броня у них очень хорошая, — говорит командир одного из донецких батальонов с позывным Крест. — В Мариуполе "затрофеили" украинский БТР-4 "Буцефал". Нарадоваться на него не могли. Внутри — как в космическом корабле. Особая прелесть — дистанционно управляемый боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой. Оператор-наводчик контролирует его с планшета. Удобно и очень эффективно. На дистанции до двух километров крайне опасное оружие против легкой бронетехники и пехоты".

Индивидуальная экипировка

Форму, бронежилеты, обувь, сухпайки долгие годы поставляли ВСУ с Запада, производили на местных предприятиях. Все это добро, по словам бойцов, сильно помогает на фронте и облегчает жизнь солдата.

"Аптечки впечатляющие, — признается военный медик с позывным Хруст. — Чего там только нет. Два жгута — натовский "турникет" и обычный, резиновый. Кровеостанавливающее, противоожоговое, обезболивающее, обеззараживающие таблетки, неоновая палочка, которая светится в темноте, специальные ножницы, чтобы срезать одежду с поврежденной конечности. Нашим мобилизованным выдают максимум резиновый жгут и бинты. Ситуация постепенно исправляется, нам очень помогают с медициной добровольцы. Но у тех это было сразу. Мы в положении догоняющих".

Украинские военнослужащие управляют беспилотником на своей позиции на передовой в Николаевской области, Украина. 8 августа 2022 года

Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Офицер армии ДНР с позывным Мастер уточняет, что на войне важен не только современный "обвес".

"Да, они во многом вооружены и экипированы лучше наших бойцов, — говорит он. — Но и мотивация играет огромную роль. Непонятно, что с ней у приехавшего сюда из Ивано-Франковска. А мы тут на своей земле и с мотивацией у нас — полный порядок".

Одна из целей — трофейная артиллерия. Американские гаубицы M777 и РСЗО HIMARS — "очень грозное оружие". М777 по дальности стрельбы перекрывают все доступные аналоги. "Хаймарсы" ювелирно накрывают цели в тылу — склады боеприпасов, штабы, места сосредоточения пехотных подразделений. Но этих установок у ВСУ немного.

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АК-74 "Калашников"
БТР-4
Компании
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