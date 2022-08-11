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«Челси» — «Тоттенхэм»: новый сезон — старые обиды

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Английская Премьер-лига
Английская Премьер-лига.
Источник изображения: https://www.pagenews.gr/

Во втором туре английской Премьер-лиги в гости к «Челси» на «Стэмфорд Бридж» приедет лидер чемпионата — «Тоттенхэм». В прошлом сезоне у команды Антонио Конте остался неприятный осадок после матчей против «Челси». В январе 2022 года синие три раза выиграли у «шпор»: два раза в Кубке и один раз в АПЛ с общим счётом 5:0. Максимальное количество очков в начале сезона создаст трамплин для борьбы за чемпионство. Получить представление о всех матчах второго тура английской Премьер-лиги, выбрать хорошую ставку и букмекера помогут бесплатные прогнозы на АПЛ.


Вязкий старт «Челси»


В первом туре команда Конте выиграла с минимальным счётом, но ожидаемо испытала проблемы в матче против «Эвертона». Фрэнк Лэмпард посадил команду в низкий блок при схеме 5-2-3, которая помогала отбирать очки в прошлом сезоне у топов. Против «Челси» «ириски» играли без нападающего: Доминик Каоверт-Льюин получил травму связки колена на тренировке и выбыл на три месяца, а Соломон Рондон отбывает дисквалификацию. Интересно, что синие тоже играли без номинального форварда и растащить плотную оборону соперника было очень сложно.


«Челси» владел территориальным преимуществом (процент владения мячом 63%), но при этом по xG (без учёта пенальти) лондонская команда набила — 0,85 гола против 0,67 xG у «Эвертона». Проблем в предстоящем матче может добавить повреждение защитника Калиду Кулибали, но точной информации о тяжести травмы пока нет.


«Тоттенхэм» исправляет ошибки прошлого


«Тоттенхэм» первый матч играл против неудобного «Саутгемптона». В прошлом сезоне «шпоры» в двух играх не смогли победить «святых». И стартовые минуты матча не внушали оптимизм. Футболисты «Тоттенхэма» были вялые, как студенты на субботних лекциях после посещения ночного клуба, и пропустили заслуженный гол. Но потом «Тоттенхэм» стал агрессивнее нагружать штрафную «Саутгемптона»: если точность передач до первого гола составляла 81% — 86% в пользу «святых», то на отрезке между первым и вторым голом 84% — 27% с подавляющим превосходством «шпор» и владением мячом 88%. Преимущество привело к четырём голам, а команда Ральфа Хазенхюттля смогла ударить второй раз из штрафной на 66-й минуте при счёте 1:4. Конте учёл ошибки прошлых матчей и сумел переиграть неудобного соперника.


Прогноз на тотал


За последние восемь лондонских дерби соперники забили на двоих 14 мячей. В шести матчах из восьми команды не смогли забить больше двух голов. Поэтому для ставок имеет смысл рассмотреть вариант с тоталом меньше.

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